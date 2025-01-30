مباحث الأقصر تضبط عاطلا بحوزته بندقية ومواد مخدرة

تمكنت مباحث مديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة الأقصر.

ضبط تاجر مخدرات في الأقصر

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط «م.س» يبلغ من العمر 30 عاما، عاطل، مقيم بناحية أبو الجود دائرة بندر شرطة الأقصر، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر من إلقاء القبض على العاطل وبحوزته بندقية خرطوش، و100 طلقة، 2.5 كيلو حشيش، 300 جرام شابو، 500 قرص مخدر، هاتف محمول، 5 آلاف جنيه.

وبمواجهة العاطل بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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