الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مباحث الأقصر تضبط عاطلا بحوزته بندقية ومواد مخدرة

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت مباحث مديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة الأقصر.

ضبط تاجر مخدرات في الأقصر 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط «م.س» يبلغ من العمر 30 عاما، عاطل، مقيم بناحية أبو الجود دائرة بندر شرطة الأقصر، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر من إلقاء القبض على العاطل وبحوزته بندقية خرطوش، و100 طلقة، 2.5 كيلو حشيش، 300 جرام شابو، 500 قرص مخدر، هاتف محمول، 5 آلاف جنيه.

وبمواجهة العاطل بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر أمن الأقصر وزارة الداخلية حشيش شابو أقراص مخدرة مباحث الاقصر مديرية أمن الأقصر

مواد متعلقة

مباحث الأقصر تضبط 4 أشخاص بتهمة سرقة سيارة أجهزة كهربائية

جهود وزارة الداخلية في 2024.. إنشاء مركز العمليات الأمنية soc وتطوير 25 مديرية أمن.. وحدات مرور إلكترونية للفحص الفني للسيارات.. و15 مقر أحوال مدنية لاستخراج البطاقة الشخصية (صور)

مدير أمن الأقصر ومساعد وزير الداخلية يشاركان في الاحتفالات بدير مارجرجس (صور)
ads

الأكثر قراءة

شقيقة أمح الدولي تكشف حقيقة وفاته

محافظ الجيزة يكشف أمام محلية النواب ضوابط إنشاء الطرق الجديدة

علاء مبارك يرفض إعادة إعمار غزة ويكشف سر مخاوفه من بناء القطاع

لاعب وسط الزمالك يرفض تجديد عقده

الزمالك: جناح أيسر أجنبي اقترب من الانتقال للنادي

أشرف بن شرقي يظهر في ملعب التتش للاجتماع بكولر ورمضان

بالرقم القومى والاسم، نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى القاهرة

مقتل حارق المصحف بالرصاص في السويد

منوعات

المزيد

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

فنسنت دونوفريو: مسلسل DAREDEVIL سيفتح الباب لشيء رائع في عالم مارفل

حفل زفاف فريد بالعراق، مأذون كفيف يعقد قران عروسين أصمين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 30-1-2025

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة اللغة الإنجليزية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر شعبان، فضائله والأعمال المستحبة فيه

حكمة هارون مع بني إسرائيل، تفسير الشعراوي للآية 90 بسورة طه (فيديو)

ما معنى الرجع، وعلاقته بالملائكة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية