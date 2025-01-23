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مديرية أمن الأقصر تحتفل بعيد الشرطة الـ73 (فيديو وصور)

عيد الشرطة بالأقصر
عيد الشرطة بالأقصر

قدمت بوابة «فيتو»  بثا مباشرا رصدت فيه احتفالات مديرية أمن الأقصر بعيد الشرطة في الذكرى الـ73 من أمام النصب التذكاري لوضع إكليل من الزهور.

احتفالات عيد الشرطة الـ73 في الأقصر 

وقام اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر واللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد  واللواء محمود صلاح حكمدار مديرية الأمن، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من قيادات القوات المسلحة.

 


وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، كما تمت قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء مصر الأبرار.

وعقب المراسم توجه الحضور لمقر قوات الإنقاذ النهري بالأقصر، حيث تم تنفيذ عدد من العروض المائية، قوات الإنقاذ النهري وشرطة البيئة والمسطحات، حيث تم استعراض مهارات قوات الإنقاذ النهري، كما تم تنفيذ عرض اصطفاف المركبات شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري في نهر النيل بمناسبة احتفالات عيد الشرطة.

 

 

 

 

 

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