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حوادث

مباحث الأقصر تضبط 4 أشخاص بتهمة سرقة سيارة أجهزة كهربائية

الأمن، فيتو
الأمن، فيتو

نجحت مباحث مديرية أمن الأقصر في  إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارة ربع نقل بها أجهزة كهربائية، بدائرة مركز شرطة القرنة بالبر الغربي.

ضبط تشكيل عصابي في الأقصر 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغًا عن 4 أشخاص، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة سيارة ربع نقل محملة بالأجهزة الكهربائية بناحية الأقالتة بذات الدائرة، ويقدر ثمن الأجهزة ماليا 150 ألف جنيها.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث القرنة في ضبط التشكيل العصابي وتبين 2 منهما مقيمان دائرة القرنة و2 آخرين مقيمان دائرة ادفو أسوان، وأحدهم له سجل جنائي سابق، وبحوزتهم السيارة الربع نقل، واعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة كما أرشدوا عن أماكن تواجد الأجهزة الكهربائية، فيما ضُبط بحوزتهم 40 ألف جنيها حصيلة تجارتهم من بيع جزءًا من الأجهزة الكهربائية.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

حبس التشكيل العصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات 

وأمرت النيابة العامة  بحبس التشكيل العصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في حينه، وطالبت وحدة البحث بمركز شرطة القرنة بتكثيف التحريات حول الواقعة.

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