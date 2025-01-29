الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
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‏أن تكون مختلفا!

أكبر خسارة يمكن أن تواجهك في حياتك هي أن تهدر عمرك في محاولات فاشلة لأن تصبح مثل الآخرين.. أن تقطع أميالا وأميالا في طرقات الآخرين دون أن تمشي خطوة واحدة في دربك، باحثا عما أودعه الله تعالى فيك من أسرار ونعم وملكات لا يعلمها إلا هو!


فهل جربت أن تبحث في نفسك عن مكامن القوة والتميز والقدرة الإلهية التي قال الله تعالى عنها (وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ).. هل دار في عقلك أنك لابد أن تكون مختلفا أن تحمل في داخلك كونا لا يراه أحد، أن تسير في طريق منفرد بينما يذوب الآخرون في قطيع مألوف. 

أن تصمت في حضرة ضجيجهم لأنك تدرك أن كلماتك أثقل من أن تفهم، وأن أفكارك أعمق من أن تسرد.  أن تشعر بالغربة لا لأنك بعيد بل لأنك تقف في مكان أعلى، ترى ما لا يرونه وتؤمن بما لم يجرءون على تخيله.. أن تكون مختلفا هو أن تكون المعنى في عالم يكتفي بالسطح وأن تظل شامخا رغم ريح الوحدة التي تحاول كسر أشرعتك.. ‎فما فائدة حياتك إذا كنت نسخة مكررة من الآخرين روحا وشكلا وفكرا؟
 

‏‎الفشل الحقيقي هو أن تقضي عمرك في محاولة تقليد الآخرين.. وتعيش حياتك تحت مبدأ إفعل ما يفعله الآخرون، فتصبح نسخة مكررة من الآخر وتنسى أن لك كيانا مختلفا وأن لك عقلا مختلفا وأن لك حياة مختلفة.

 

التجارب مخزون الحكمة!

الوزير وأهل الثقة!


عش بطريقة مختلفة بعيدا عن محاولة استنساخ تجارب الآخرين.. من يعش مستنسخا فكرا وشكلا هو أقرب للروبوت منه للإنسان، تنتهي حياته وهو بلا آثر ولا بصمه تذكر.. يتلاشي وينتهي للأبد. لا تكن إمعة تحسن إذا ما أحسن الناس، وتسيء إذا ما أساء الناس.. فهذه سلوكيات القطيع التي لا تفكر وتستسلم لغواية الاستسهال. 

ولم تفكر للحظة في حكمة الله من الخلق، ولماذا جعلنا مختلفين في الحلقة والخلق (بضم الهاء) ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم.. الاختلاف هنا تنوع وثراء وطلاقة قدرة للخالق جل في علاه، فكن نفسك ودقق النظر فيما حباك الله من نعم ظاهرة وباطنة وتخلص من ثقافة القطيع.. لتكن كما أراد الله لك أن تكون!

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القدرة الإلهية الإختلاف الفشل الحقيقي حكمة الله الكاتب الصحفي على هاشم فيتو بوابة فيتو

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