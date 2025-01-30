اقتصاد منطقة اليورو يسجل نمو صفري في الربع الأخير من 2024

أظهرت بيانات أولية نشرتها وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الخميس، أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموًا صفريًا في الربع الرابع من 2024.

نمو اقتصاد منطقة اليورو

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا نموًا بنسبة 0.1% خلال هذه الفترة، بعد توسع أكبر من المتوقع بنسبة 0.4% في الربع الثالث، بحسب شبكة CNBC عربية.

وجاءت هذه الأرقام بعد بيانات ضعيفة من أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا. فقد أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انخفض بنسبة 0.2% في الربع الرابع، بينما سجل الاقتصاد الفرنسي انكماشًا طفيفًا خلال الفترة ذاتها.

منطقة اليورو

الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا

في المقابل، نما الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة 0.8% في الربع الرابع، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الإسباني يوم الأربعاء.

النشاط الاقتصادي والاستثمار في منطقة اليورو

سعى البنك المركزي الأوروبي إلى دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار في منطقة اليورو عبر تنفيذ أربع تخفيضات لأسعار الفائدة العام الماضي. ومن المتوقع أن يجري تخفيضًا إضافيًا بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في وقت لاحق من اليوم، ليصل سعر الفائدة على تسهيلات الودائع إلى 2.75%.

ويُرجح أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع تزايد القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بالمخاوف من التضخم المستمر.

وفي ديسمبر، توقع البنك المركزي أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.1% في عام 2025، لكنه أشار إلى احتمالات ضعف النمو على المدى القريب وسط حالة من عدم اليقين.

وأوضح البنك أن "المؤشرات المستندة إلى المسح، مثل مؤشر مديري المشتريات (PMI) ومؤشرات ثقة الأعمال والمستهلكين الصادرة عن المفوضية الأوروبية، لا تزال ضعيفة".

وأوضح البنك أن "المؤشرات المستندة إلى المسح، مثل مؤشر مديري المشتريات (PMI) ومؤشرات ثقة الأعمال والمستهلكين الصادرة عن المفوضية الأوروبية، لا تزال ضعيفة".

البنك المركزي الأوروبي

وكان البنك المركزي الأوروبي قد توقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الرابع من 2024، مع تلاشي العوامل المؤقتة التي عززت النمو في الصيف، مثل أولمبياد باريس، إضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية. كما يتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من 2025.

ويضع صناع السياسات في البنك المركزي في اعتبارهم الضغوط التضخمية، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو إلى 2.4% في ديسمبر.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد ظل ثابتًا عند 2.7% للشهر الرابع على التوالي، ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.1% خلال العام الجاري.

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