للحد من الحوادث، مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أعمال تطوير طريق المريوطية

طالب النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هيئة الطرق والكباري التابعة التابعة لوزارة النقل بمراجعة موقفها من المشروعات المؤجلة لتفادي وقوع الحوادث.

مناقشة مشكلة طريق المريوطية في محلية النواب



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلي، بشأن عدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية وإنشاء سور على جانبي الطريق، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، بعد انتشار ظاهرة الحوادث على هذا الطريق، وسقوط السيارات بمصرف المريوطية، فضلًا عن ضرورة إنشاء مطلع ومنزل من الطريق الدائري الأوسطي على طريق المريوطية- محافظة الجيزة.

إعادة النظر في خطة هيئة الطرق والكباري لإنهاء المشروعات

وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن عقيدة الهيئة العامة للطرق والكباري يجب أن يعاد النظر فيها، وتحديدا في المشروعات العاجلة للحفاظ على حياة المواطن المصري، دون النظر عن أن الأولوية للمشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذ 75% منها، قائلا: ما لا يدرك كله لا يترك كله.

وقال النائب: من غير الجائز إهمال مشروعات عاجلة لمجرد أن نسبة أعمال التنفيذ بها لاتتعدى نسبة 25%، وغير معقول أن الهيئة العامة للطرق والكباري تظل تتعامل بمبدأ ضرورة التنفيذ الكامل للمشروعات أو تأجيل تنفيذها فاللى يموت واللى يتشل.

حل مشكلات الطرق

وأوضح أن كثير من مشكلات الطرق تم حلها بتكاتف الجهود بين الجهات المعنية، ومن بينها محور صفط اللبن.

فيما أوضح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن نسبة تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية لم يزيد عن 27%، وهو ما تعاملت معه هيئة الطرق والكباري بالتأجيل لإعطاء الأولوية للمشروعات التى يصل نسب التنفيذ بها 75%.

واقترح استثناء هذه القاعدة واستكمال أعمال التطوير والتويعة لطريق المريوطية للحفاظ على أرواح المواطنين.

من جهته أكد المهندس محمد الشرقاوي، مدير مشروع أعمال تطوير وتوسعة الدائري، أنه تم الانتهاء من المطالع والمنازل للطريق، وكذلك تركيب الخوازيق.

فيما تسائل المهندس أحمد السجيني، لوزارة التخطيط عن إمكانية توفير اعتماد مالي للهيئة العامة للطرق والكباري للانتهاء من مشروع محور المريوطية.

ورد ممثل وزارة التخطيط، مؤكدا إمكانية التقدم بطلب لتوفير الاعتماد المالي اللازم.

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