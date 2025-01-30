الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

صراع رباعي على جائزة لاعب الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا

جائزة لاعب الجولة
جائزة لاعب الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا

 دوري أبطال أوروبا، اختتمت مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، في النسخة الأولى من النظام الجديد.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع 

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الأخير من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة كل من 

عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان

لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان

غريزمان لاعب أتليتكو مدريد

روجرز لاعب أستون فيلا 

 

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا قام بتغيير نظام دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

وأصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 مرحلة خروج المغلوب.

وضمت قائمة الفرق المقرر أن تخوض ملحق التصفيات كلًّا من:

9- أتالانتا

10- بروسيا دورتموند

11- ريال مدريد

12- بايرن ميونخ

13- ميلان

14- أيندهوفن

15- باريس سان جيرمان

16- بنفيكا

17- موناكو

18- بريست

19- فينورد

20- يوفنتوس

21- سيلتك

22- مانشستر سيتي

23- سبورتنج لشبونة

24- كلوب بروج

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا


تقام قرعة ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، غدا الجمعة 31 يناير، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، بمدينة نيون السويسرية.

 

القنوات الناقلة لقرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا


يتم بث قرعة ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة.
 

ومن المنتظر أن تشهد قرعة ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا مواجهات نارية في  لأندية كبرى مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وستقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا يومي 11 و12 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

 

نظام قرعة ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا


وسيكون نظام القرعة، بأن يلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع صاحبي المركزين الـ23 أو الـ24، وذلك حسب ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسبقًا.

كذلك أصحاب المركز الـ11 أو 12 ضد أصحاب المركز 21 أو 22، وأيضًا الـ13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20، ثم 15 أو 16، ضد 17 أو 18.

 

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