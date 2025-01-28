الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير الطيران: تركيب 8 شاشات تفاعلية للمسافرين لعرض خرائط مطار القاهرة

الدكتور سامح الحفني
الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني
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أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تتبنى رؤية طموحة نحو التطوير والتحديث المطارات، بما يلبي الطلب المتزايد على حركة السفر ويواكب النمو السياحي والاستثماري في مصر.
 

إعادة تصميم وتطوير أنظمة الملاحة الجوية
 

وأضاف وزير الطيران المدني، أن الوزارة تواصل الاهتمام بتطوير أنظمة الملاحة الجوية وإعادة تصميم المجال الجوى المصرى، وتخطيط الطرق الجوية بما يعزز من تقليل وقت الرحلة ويحقق مرونة المجال الجوى المصري بشكل أكثر كفاءة ويخفض نسبة الانبعاثات الكربونية، وكذلك استيعاب أكبر عدد من الطائرات وزيادة الحركة الجوية، بما يتماشى مع التنامي المتزايد فى حجم الطلب على التشغيل، ووصولا لأعلى مستويات الأمان والسلامة الجوية وفقًا للأسس والمعايير الدولية للطيران المدني.
 

الخدمات الجديدة للمسافرين بمطار القاهرة
 

وأشار إلي أنه يجري عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات بهدف تقديم خدمات مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات بما في ذلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لضمان راحة المسافرين وتحقيق رضاهم الكامل بما يعزز من كفاءة التشغيل ويلبي تطلعات واحتياجات المسافرين المتزايدة.
 

وأوضح أنه يجري تجهيز صالات مطار القاهرة الدولي بأكشاك مخصصة للإشارة إلى توفر الخدمة، فضلًا عن تركيب شاشات لمس تفاعلية حديثة تعرض خرائط مفصلة للمطار يتم تركيب 8 شاشات كمرحلة أولى في مباني الركاب (2 و3) وتعمل بواسطة مساعد افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي مع توفيرها بعدة لغات لضمان تجربة سفر مريحة ومتكاملة ومناسبة لجميع الزوار.

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