وزير الطيران المدني يكشف خطة تحديث أسطول شركة مصر للطيران

أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أنه يجري تطوير الخطوط الجوية لشركة مصر للطيران، حيث أنه من المقرر استلام اول طائرة من طراز الـ A350 ضمن صفقه ال١٠ طائرات من هذا الطراز، وذلك مع نهاية ۲۰۲٥م، على ان تصل باقى الطائرات تباعا، كما سيتم انضمام 18 طيارة B737 MAX تباعًا مع حلول العام القادم.

تحديث الأسطول الجوي لشركة مصر للطيران

وأضاف وزير الطيران المدني، أنه تم تجهيز شركة مصر للطيران للتوافق مع تشريع الاتحاد الأوربي REFUEL E الذي سيطبق بداية عام٢٠٢٥، كما تم تقديم تقرير الانبعاثات للتوافق مع نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات EU-ETS وكذلك مع نظام المملكة المتحدة لتجارة الانبعاثات.

استخدام وقود الطيران المستدام

وأشار إلي أنه يجري التفاوض مع شركات وقود الطيران المستدام SAF للمشاركة في مبادرة لشراء وقود الطيران المستدام والذي نتج عنه الحصول على عرض من شركة Sky NRG للمشاركة في مشروع بدعم من شركة Microsoft يصل لـ ٧٠% من قيمة وقود الطيران المستدام .

وأوضح أنه يجري تطوير الموقع الإلكتروني لـ شركة مصر للطيران، وتطوير برنامج المسافر الدائم، ومركز الاتصالات لتغطية بلاد أخرى بجانب البلاد التي يتم تغطيتها حاليًا كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعمل على تغطية دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وباريس ولندن والكويت والأردن لزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.