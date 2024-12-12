الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

الإحصاء: عجز الميزان التجاري يرتفع 22.8٪ إلى 4.4 مليار دولار في سبتمبر الماضي.. 3.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال نفس الشهر.. ومنتجات البترول والملابس الجاهزة يتصدران القائمة

عجز الميزان التجاري
عجز الميزان التجاري

تسعى الحكومة إلى الاهتمام بالتصنيع والإنتاج والتصدير لدورهم الهام في إحداث التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة التشغيل وتوفير فرص العمل، هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة عن خطة طموحة لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وكشفت نتائج النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2024  الصادرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قيـمة العجــز فـي الميــزان التجــاري حيث بلغت 4.40 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024 مقابل 3.58 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 22.8 ٪.

 

 الميزان التجارى 

والميزان التجاري، هو الفارق بين إجمالي الصادرات والواردات لدولة معينة في فترة زمنية معينة.

 

 

الميزان التجاري

وإذا كانت قيمة واردات دولة ما تتجاوز صادراتها (موازنة سالبة)، يقال إن لديها "عجز تجاري"، وإذا كان العكس هو الصحيح (موازنة إيجابية)، يقال إن لديها "فائض تجاري".

 

 

• ومن أهم المؤشرات ما يلى:

الصــــادرات    
وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 10.2٪ حيـث بلغـت 3.46 مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر  2024  مقابــل 3.14 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلـى ارتفاع  قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: 


(منتجات البترول بنسبة 146.5٪، ملابس جاهزة بنسبـة 28.7%، لدائن بأشكالها الأولية  بنسبة 42.1٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 11.1 ٪). 

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (البترول الخام بنسبة 66.0%، أسمدة بنسبة 40.2%، فواكه طازجة بنسبة 8.8%، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد  بنسبة 14.0٪). 

 

\


•  الــــــواردات 
ارتفعــت  قيمــة الــواردات بنسبـة 16.9٪ حيــث  بلغــت7.86 مليــار دولار خـــلال شهــر سبتمبر  2024  مقابــــل 6.72 مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  

(منتجات البترول  بنسبــة 33.9%،  الغاز الطبيعى  بنسبة 138.6%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 20.1%، ادوية ومحضرات صيدلة  بنسبــة 1.7%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( قمح  بنسبة 22.3%، مواد أولية من حديد أو صلب  بنسبة  19.1%،  سيارات ركوب بنسبة 25.2٪، ذرة بنسبة 25.9 %).

 

وزير المالية: ننسق مع وزير الاستثمار لإعداد برنامج شامل ومحفز للقطاع التصديري العام المالي المقبل

وطبقا لتصريحات أحمد كجوك وزير المالية، قال إننا ننسق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإعداد برنامج قوي وشامل ومحفز للقطاع التصديري العام المالي المقبل، موضحًا أننا نستهدف خفض الدين الحكومي المحلي والخارجي من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة خلال الربع الأول من عام 2025.

وأضاف أن سياساتنا المالية والضريبية أكثر استهدافًا لتحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادى ومساندة القطاع الخاص، موضحًا أننا ماضون بقوة فى مسار خلق الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين.

التسهيلات الضريبية
وقال الوزير، إنه سيتم الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل كامل خلال العام المالى الجاري، لافتًا إلى التعاقد مع عدد من الجهات المحايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان التطبيق السليم والمستهدف للإجراءات الميسرة.

وأضاف أن منظومة المقاصة الإلكترونية المركزية بدأت تجريبيًا؛ لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين، موضحًا أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لأصحاب الأعمال والمهنيين وأنشطة ريادة الأعمال حتى 15 مليون جنيه.

رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي وإقرار تيسيرات لجذب المستثمرين

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على إقرار وتطبيق المزيد من التيسيرات الجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لهذا القطاع الواعد، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما شهده خلال زياراته التي قام بها مؤخرا من حرص وإصرار المصنعين على توطين العديد من الصناعات وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في العديد من القطاعات، هذا فضلا عن الاهتمام بفتح المزيد من الأسواق العالمية أمام المنتج المصري، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصادرات التجارة الخارجية محضرات غذائية الميزان التجارى لتسهيلات الضريبية

مواد متعلقة

الرقابة على الصادرات: بدء العمل بالإدارة المركزية للتسجيلات التجارية السبت القادم

الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز بالميزان التجاري في أغسطس 2024، و3.45 مليارات دولار اجمالي الصادرات، 8.34 مليــار دولار واردات، وهذه هي أسباب العجز

الأكثر قراءة

مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة

الكهرباء تعلن إيقاف شحن العدادات مسبقة الدفع في هذا الموعد

مصدر أمني يكشف ملابسات مصرع عنصر إخواني قفز من شرفة مسكنه

أردوغان يعلن عن مصالحة تاريخية بين إثيوبيا والصومال

هل يعود بشار الأسد مجددا لحكم سوريا، قراءة فى سيناريو مفاجئ محتمل حدوثه

انتصاران و3 هزائم، تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية المكسيك قبل مباراة باتشوكا

الرئيس السيسي يتمني الشفاء العاجل لملك المغرب

تفوق إيطالي وسقوط السيتي، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

منوعات

المزيد

ثروة إيلون ماسك تتجاوز 400 مليار دولار في صدارة قائمة أثرياء العالم

كاتي نيكولز: كيت عامل أساس لتقريب هاري من العائلة المالكة في بريطانيا

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام هتشتري كيلو الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 11-12-2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 11-12-2024

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته باستجابة الدعاء

المزيد
الجريدة الرسمية