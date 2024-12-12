الإحصاء: عجز الميزان التجاري يرتفع 22.8٪ إلى 4.4 مليار دولار في سبتمبر الماضي.. 3.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال نفس الشهر.. ومنتجات البترول والملابس الجاهزة يتصدران القائمة

تسعى الحكومة إلى الاهتمام بالتصنيع والإنتاج والتصدير لدورهم الهام في إحداث التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة التشغيل وتوفير فرص العمل، هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة عن خطة طموحة لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وكشفت نتائج النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2024 الصادرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قيـمة العجــز فـي الميــزان التجــاري حيث بلغت 4.40 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024 مقابل 3.58 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 22.8 ٪.

الميزان التجارى

والميزان التجاري، هو الفارق بين إجمالي الصادرات والواردات لدولة معينة في فترة زمنية معينة.

الميزان التجاري

وإذا كانت قيمة واردات دولة ما تتجاوز صادراتها (موازنة سالبة)، يقال إن لديها "عجز تجاري"، وإذا كان العكس هو الصحيح (موازنة إيجابية)، يقال إن لديها "فائض تجاري".

• ومن أهم المؤشرات ما يلى:

الصــــادرات

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 10.2٪ حيـث بلغـت 3.46 مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2024 مقابــل 3.14 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلـى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:



(منتجات البترول بنسبة 146.5٪، ملابس جاهزة بنسبـة 28.7%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 42.1٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 11.1 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (البترول الخام بنسبة 66.0%، أسمدة بنسبة 40.2%، فواكه طازجة بنسبة 8.8%، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 14.0٪).

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• الــــــواردات

ارتفعــت قيمــة الــواردات بنسبـة 16.9٪ حيــث بلغــت7.86 مليــار دولار خـــلال شهــر سبتمبر 2024 مقابــــل 6.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(منتجات البترول بنسبــة 33.9%، الغاز الطبيعى بنسبة 138.6%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 20.1%، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 1.7%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( قمح بنسبة 22.3%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 19.1%، سيارات ركوب بنسبة 25.2٪، ذرة بنسبة 25.9 %).

وزير المالية: ننسق مع وزير الاستثمار لإعداد برنامج شامل ومحفز للقطاع التصديري العام المالي المقبل

وطبقا لتصريحات أحمد كجوك وزير المالية، قال إننا ننسق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإعداد برنامج قوي وشامل ومحفز للقطاع التصديري العام المالي المقبل، موضحًا أننا نستهدف خفض الدين الحكومي المحلي والخارجي من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة خلال الربع الأول من عام 2025.

وأضاف أن سياساتنا المالية والضريبية أكثر استهدافًا لتحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادى ومساندة القطاع الخاص، موضحًا أننا ماضون بقوة فى مسار خلق الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين.

التسهيلات الضريبية

وقال الوزير، إنه سيتم الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل كامل خلال العام المالى الجاري، لافتًا إلى التعاقد مع عدد من الجهات المحايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان التطبيق السليم والمستهدف للإجراءات الميسرة.

وأضاف أن منظومة المقاصة الإلكترونية المركزية بدأت تجريبيًا؛ لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين، موضحًا أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لأصحاب الأعمال والمهنيين وأنشطة ريادة الأعمال حتى 15 مليون جنيه.

رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي وإقرار تيسيرات لجذب المستثمرين

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على إقرار وتطبيق المزيد من التيسيرات الجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لهذا القطاع الواعد، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما شهده خلال زياراته التي قام بها مؤخرا من حرص وإصرار المصنعين على توطين العديد من الصناعات وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في العديد من القطاعات، هذا فضلا عن الاهتمام بفتح المزيد من الأسواق العالمية أمام المنتج المصري، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد.

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