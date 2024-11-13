الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أغسطس 2024

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيتو

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـــــــوم  الأربعاء، النشــرة  الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية أغسطس 2024 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.88 مليــار دولار خـــلال شهر أغسطس 2024 مقابل 4.03 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع  قدرها 21.3٪، ومن أهم المؤشرات ما يلى: 

الصــــادرات

انخفضت  قيمـة الصـادرات بنسبـة  7.2٪ حيـث بلغـت 3.45 مليـار دولار خـلال شهــر أغسطس  2024  مقابــل  3.72 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى انخفاض  قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (البترول الخام   بنسبة 52.7٪، لدائن باشكالها الأولية  بنسبة 0.1 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة  10.4٪، فواكه طازجه  بنسبـة 0.4%).   
 

ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2024  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (منتجات البترول بنسبة 143.4%،  ملابس جاهزة  بنسبة 6.4%، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد  بنسبة 13.2٪، بقول جافة بنسبة 47.7% ). 


الــــــواردات

 
ارتفعــت  قيمــة الواردات بنسبـة  7.6٪ حيــث  بلغــت 8.34  مليــار دولار خـــلال شهــر أغسطس  2024  مقابــــل 7.75 مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  ( منتجات البترول  بنسبــه 81.2%،  الغاز الطبيعى  بنسبة 234.7%، قمح  بنسبــة  26.5 %، مواد أولية من حديد أو صلب  بنسبــة 25.8 %).

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( ذرة بنسبة 17.8%، سيارات ركوب بنسبة 28.3٪،  زيوت مكررة بنسبة  18.0 %، خشب ومصنوعاته  بنسبة 10.1%).

الإحصاء: 7.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال 9 أشهر

الإحصاء: 26.3% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التجارة الخارجية المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء

مواد متعلقة

الإحصاء: 7.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال 9 أشهر

الأكثر قراءة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

بينها تحديد الأحوزة العمرانية، تفاصيل مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الداخلية تكشف قصة صاحبة فيديو تحاليل الـ DNA

أخبار مصر: وفاة شقيقة شيخ الأزهر، ترامب يعين مذيعًا وزيرًا للدفاع، الأطباء تتحدث عن مصير طبيبة كفر الدوار، سقوط مستريح الذهب

منوعات

المزيد

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (3 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads