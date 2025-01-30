الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

كتاب "قلبه ومفتاحك" لبولا وجيه في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

د بولا وجيه
د بولا وجيه

صدر  للكاتب الدكتور بولا وجيه، أخصائي المشورة والإرشادالنفسي والأسري كتاب "قلبه ومفتاحك"، وهو دليل عملي يحتوي على خطوات فعّالة لبناء علاقات مريحة ومستقرة بين شركاء الحياة. 

يجيب الكتاب عن سؤال مهم وهو: كيف يمكن بخطوات بسيطة وفعّالة أن يكسب الشريك قلب الطرف الآخر، مما يعزز الحب والاستقرار في العلاقة؟

أعرب المؤلف عن سعادته بكتابه الجديد، قائلًا: "أتمنى أن يكون هذا الكتاب دليلًا مهمًا لكل المتزوجين والمقبلين على الزواج، وأن يساعدهم في بناء حياة مليئة بالحب، الاستقرار، والاحتواء."

من المقرر أن يتم إطلاق الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، حيث سيكون متاحًا بجناح دار الفؤاد في صالة 1، جناح A52. وسيعقد حفل توقيع أعمال  الكاتب في نفس القاعة يوم السبت الموافق الأول من فبراير القادم.

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