آخر تطورات ملف نهر النيل ومعاناة مصر من ندرة مائية حادة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ويليام روتو رئيس كينيا خلال الساعات الماضية، إنه تباحث مع نظيره الكيني، حول آخر تطورات ملف نهر النيل حيث شدد على الوضعية الدقيقة لمصر، التى تعانى من ندرة مائية حادة، مضيفا “أكدت على دعمنا الكامل، للاحتياجات التنموية المشروعة لدول حوض النيل بما يستدعى التنسيق الإيجابي فيما بيننا، لضمان عدم الإضرار بأى طرف”.

السيسي: نهر النيل يحمل الخير والكثير من الفرص التنموية الواعدة لجميع دوله

وتابع الرئيس السيسي: واتفقت الرؤى فيما بيننا، على أن نهر النيل يحمل الخير والكثير من الفرص التنموية الواعدة لجميع دوله طالما تم التوافق بينهم على تحقيق التعاون بنوايا صادقة، وفقا لقواعد القانون الدولى ذات الصلة.

وتضمن الإعلان المشترك بين مصر وكينيا فيما يتعلق بقضايا المياه التالي:

- استنادًا إلى الرؤية المشتركة للإدارة المستدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في ظل زيادة السكان، وتزايد الطلب على المياه، وتغير المناخ، اتفقت مصر وكينيا على التعاون الثنائي والإقليمي في مجالات التعاون في قطاع المياه.

- وقرر البلدان العمل معًا من أجل تلبية الاحتياجات البشرية الحيوية في مجال المياه وضمان توفير مياه مستدامة للحياة، والزراعة، وإنتاج الغذاء، وخدمات النظام البيئي.

- في هذا السياق، اتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن قضايا مياه النيل لتعزيز وتعميق التوافق من أجل المنفعة المشتركة والتعاون في حوض النيل، وذلك وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات، لضمان تحقيق جميع دول حوض النيل للأمن مائي، والاستدامة البيئية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع احترام مبدأ "عدم التسبب في ضرر.

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