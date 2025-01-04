روتانا تنعى والدة الأمير الوليد بن طلال

نعت شبكة قنوات روتانا والدة الأمير الوليد بن طلال التي توفيت اليوم السبت بحسب ما أعلن الديوان الملكي السعودي.

وكتبت روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "إكس": خالص التعازي والمواساة لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال في وفاة والدتهم - رحمها الله - سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

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