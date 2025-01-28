نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

الديوان الملكي السعودي ينعي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

وذكر بيان للديوان الملكي السعودي - أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح الديوان الملكي أنه سيصلى عليه يوم غدٍ الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

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