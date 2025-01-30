الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

تعرف على منافس ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

منافس ليفربول في
منافس ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، حسم  ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، تأهله إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في نظامه الجديد.

وتصدر ليفربول جدول دوري أبطال أوروبا، برصيد 21 نقطة، بعد خوض 8 مباريات، بواقع 7 انتصارات وهزيمة واحدة. 

وتواجد الـ36 فريقًا في مجموعة واحدة، وتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16، بشكل مباشر، بينما ستتنافس الفرق التي تحتل من المركز التاسع إلى 24، حيث سيخوضون مباراتين فاصلتين مرحلة خروج المغلوب للتأهل إلى الدور المقبل.


في حين أن الفرق التي تحتل المركز الخامس والعشرين وفيما بعد، ستودع المنافسة دون الوصول إلى الدوري الأوروبي.

وسيجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، غدا الجمعة، مراسم قرعة ملحق دور الـ16، وتنص القوانين على أن الفرق التي تحتل المركزين 9/10، في مرحلة الدوري، ستواجه الفرق التي تحتل المركزين 23/24، وتواجه الفرق التي تحتل المركزين 11/12 تلك التي تحتل المركزين 21/22.

ويصطدم أولئك المتواجدين في المركزين 13/14 بأصحاب المركزين 19/20، وأخيرًا يلتقي أصحاب المركزين 15/16 مع مركزين 17/18.

 

منافس ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ووفقا للنظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فإن الفريق الذي يحتل صدارة أو وصافة مرحلة الدوري، سيلتقي مع أحد أصحاب المركز 15/16/17/18.

وبالنظر إلى الجدول النهائي، فإن هناك 4 فرق تحتل المراكز 15، 16، 17 و18 وهم: باريس سان جيرمان، بنفيكا، موناكو وبريست.

وسيلتقي أصحاب المراكز الأربعة المذكورين في ملحق دور الـ16، وستحدد القرعة أي من الفريقين سيلتقيان سويًا.

وتقام مرحلة ملحق دور الـ16 على هيئة مباراتين، ذهابًا وإيابًا، أيام 11/12 فبراير و18/19 من الشهر نفسه.

وسيتأهل فريقان من المذكورين الأربعة إلى دور الـ16، حيث سيواجه واحد منهما خصمه ليفربول، حسب القرعة التي ستقام يوم 21 فبراير.

ومن المقرر أن تجري قرعة دوري أبطال أوروبا لهذه المرحلو يوم 21 فبراير ستضم دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي، حيث لن يكون هناك قرعة بعدها.

وستقام مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ذهابًا يومي 4-5 مارس، وإيابًا يومي 11-12 من الشهر ذاته.

وأسدل الستار علي مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري، عن مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025.

وسقط ليفربول متصدر البطولة في فخ الهزيمة الأولى له في المسابقة بعد الخسارة  أمام آيندهوفن 3-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "فيليبس"، بينما فشل برشلونة في تحقيق الفوز واقتناص صدارة البطولة، بعد أن تعادل أمام خصمه أتالانتا بهدفين لكل فريق.

 

الفرق الثمانية المتأهلة مباشرةً لدور الـ16 من  دوري أبطال أوروبا 2025
 

1- ليفربول.

2- برشلونة.

3- آرسنال.

4- إنتر ميلان.

5- أتلتيكو مدريد.

6- باير ليفركوزن.

7- ليل.

8- أستون فيلا.

 

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