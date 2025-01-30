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رياضة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الجولة الأخيرة

ترتيب هدافي دوري
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأخيرة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، تقاسم ليفاندوفسكي نجم برشلونة وسيرهيو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مرحلة الدوري بالجولة الثامنة.
 

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مرحلة الدوري
 

روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 9 أهداف.

سيرهيو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 9 أهداف.

رافينيا، برشلونة، 8 أهداف.

فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 7 أهداف.

جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

جوناثان ديفيد، ليل، 6 أهداف.

جيوكيريس، سبوريتنج لشبونة، 6 أهداف.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 6 أهداف.

هاري كين، بايرن ميونخ، 6 أهداف.

فلوريان فيرتز، باير ليفركوزن، 6 أهداف.

 

وكان الاتحاد الأوروبي"يويفا" استحدث شكلًا جديدًا لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بلعب 36 فريقًا دوري من دور واحد، على أن يتأهل أصحاب أول 8 مراكز إلى دور الـ16، فيما يخرج أصحاب المراكز من 25 إلى 32 من هذا الدور.


أما أصحاب المراكز من التاسع وحتى الـ24 فسيضطرون لخوض مواجهتين (ذهابًا وإيابًا) لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16.

 

وحددت الجولة الأخيرة، الفرق الثمانية المتأهلة مباشرة لدور الـ16، إضافة للمتأهلين للملحق، والمغادرين للبطولة.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن صاحبي المركزين التاسع والعاشر سيواجهان فريقين في المركز 23 و24 وأصحاب المراكز 11 و12 سيتم وضعهما ضد أصحاب مراكز 21 و22، وما إلى ذلك، في القرعة التي ستجرى يوم 31 يناير الجاري.

وسيواجه صاحب المركز التاسع على سبيل المثال أحد فريقين (23 أو 24)، على أن يواجه صاحب المركز العاشر الفريق الآخر، علمًا بأن مباراة الإياب تكون على ملعب الفرق (من 9 إلى 16).

ويمكن أن يلتقي فريقان سبق وواجها بعضهما البعض في مرحلة الدوري، وكذلك يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

 

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