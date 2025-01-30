بعد واقعة السائحة الأجنبية، ننشر توصيات البرلمان بتركيب كاميرات في سيارات النقل الذكي

مع تكرار حوادث التحرش داخل سيارات شركات النقل الذكي، يتساءل البعض عن آليات وضوابط عمل تلك الشركات ومدى توافر عوامل الأمان للمواطنين المستخدمين لتطبيقاتها.

توصيات لجنة الاتصالات بمجلس النواب

وترصد فيتو، توصيات لجنة الاتصالات بـمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لمواجهة تلك الحوادث، والتى من بينها، إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.

الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات

وجاءت تلك التوصيات كالتالي:

أولًا- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.

ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2180) لسنة 2019.

استحداث وسائل حماية إضافية

ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.

رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.

تحديث منظومة النقل

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مجلس النواب مهتم بجميع التشريعات التي تتواكب مع التطور الذي طرأ علي العالم من تحديث لمنظومة النقل، ونحن ليس بصدد مناقشة واقعه معينه ولكن بصدد منظومة معينة لابد أن يكون لها ضابط ورابط.

القبض على قائد سيارة تحرش بسائحة أجنبية في شرم الشيخ

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد ألقت القبض على قائد سيارة تحرش بسائحة أجنبية في شرم الشيخ.

القبض على قائد سيارة تحرش بسائحة أجنبية في شرم الشيخ

وذلك بعدما رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداول أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى لمقطع فيديو تضمن تعرض صاحبة الحساب "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" للتحرش أثناء استقلالها سيارة أجرة بمدينة شرم الشيخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.