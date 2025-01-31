هل يمكن للمستفيد إلغاء التوكيل البنكي؟

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية إلغاء التوكيل البنكي في الفروع.

واوضح بنك مصر أنه يمكن الموكل أن يقوم بإلغاء التوكيل البنكي من خلال حضوره الي الفرع في أي وقت بينما لايستطيع الموكل إليه أن يلغي التوكيل بأي حال.

أعلن بنك مصر، عن إطلاق خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنيه إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية في مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية “إنستاباي”، مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فوريًا إلى جميع البنوك داخل مصر، وذلك من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال، شركات صرافة وبنوك لدى بنك مصر.

ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاء وخاصة أبناء الجالية المصرية بالخارج ودعم جهود الدولة في التسهيل على المغتربين.

خدمة تحويل الأموال فوريا

وتمكن خدمة تحويل الأموال فوريا من خلال شبكة التحويلات اللحظية العملاء بالخارج من إرسال الأموال إلى المستفيدين في مصر بالجنيه على مدار الساعة وبكل سهولة. حيث تتم عملية التحويل خلال لحظات قليلة ليحصل المستفيد على أمواله فورًا، لتسهيل وتسريع عمليات التحويل المالي للمستخدمين مما يضمن تجربة مصرفية مميزة، وجدير بالذكر أن بنك مصر يتمتع بواحدة من أكبر شبكات مؤسسات تحويل الأموال والمنتشرة في أنحاء العالم مما يضمن توفير الخدمة لأكبر عدد من المصريين العاملين بالخارج.

وصرح أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا: “إن إطلاق خدمة التحويل اللحظي من بنك مصر يؤكد على التزامنا بتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية مميزة تلبي احتياجات العملاء، ويأتي هذا في إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030 ودعما للتحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية الشمول المالي من خلال تمكين شرائح المجتمع المختلفة من الحصول على كافة المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبى احتياجاتهم بكل سهولة ويسر، وستُمكّن هذه الخدمة المصريين العاملين في الخارج من إرسال الأموال لذويهم بأمان وسهولة وسرعة إلى جميع البنوك داخل مصر”.

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