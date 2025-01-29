استديوهات مارفل تفاضل بين 4 ممثلين لتجسيد شخصية Ghost Rider

أفلام مارفل ، كشفت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل، تفاضل بين 4 ممثلين، حاليًا لاختيار الأنسب بينهم لأداء شخصية Ghost Rider، خلال أفلام عالم مارڤل السينمائي للأبطال الخارقين.

وأوضحت التقارير أن القائمة تضم كلا من الممثل نورمان ريدوس، و"كيانو ريفز"، و"رايان جوسلينج"، بالإضافة للممثل "تشارلي هونام".

مارفل توقع عقد اتفاق جديد مع الأخوين روسو

في سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية، أن الأخوين روسو، وقعا اتفاقًا جديدًا، مع استوديوهات مارفل.

ويتضمن العقد الجديد، إشراف الأخوين روسو، على عدة من مشاريع مارفل الجديدة، بما في ذلك فيلم “X-MEN”.

الأخوين روسو يكشفان سبب عودتهما للعمل مع استديوهات مارڤل

وكشف الأخوين "روسو"، مؤخرا عن سبب عودتهم للعمل مرة أخرى مع استديوهات مارڤل، لإخراج فيلمي الـ Avengers المقبلين.

وقال الأخوين، في تصريحات صحفية: "لقد انتهى بنا الأمر بالعثور في أحد الليالي، على فكرة مجنونة قامت بتنشيطنا جميعًا... ورأينا بأنها قصة نحتاج إلى أن يراها العالم".

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