الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

إحداهما أربيل يهود، سرايا القدس تنهي تسليم أسيرين إسرائيليين

أربيل يهود
أربيل يهود

 قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس " أنهينا تسليم أسيرين صهيونيين محتجزين لدينا وهما أربيل يهود وغادي موزيس".

 

الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

 وأكدت سرايا القدس إطلاق سراح الأسيرين اليوم الخميس ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى بصفقة التبادل.

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سرايا القدس: تسليم أربيل يهود وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المفاوضين والوسطاء

 ومن المقرر أن يطلق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سراح 110 أسرى فلسطينيين، مقابل إفراج حركة حماس عن ثلاثة أسرى إسرائيليين في غزة، وذلك في إطار عمليات التبادل المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

 

نادي الأسير يعلن إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين الخميس

 وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، أمس الأربعاء، أن 32 أسيرا من بينهم محكومون بالسجن مدى الحياة و48 صادرة بحقهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 طفلًا.

ومن المفترض أن يصل الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله قرابة الظهر، وفق نادي الأسير، وسيتم إبعاد 20 منهم، على غرار ما حصل في إفراجات سابقة.

 

يأتي هذا بينما أعلنت إسرائيل، الأربعاء، أن 11 أسيرًا محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في هذا الأسبوع، بينهم ثمانية الخميس وثلاثة السبت، في إطار اتفاق التهدئة إلى وضع حد للحرب مع على القطاع.

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