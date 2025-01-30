حلمي النمنم: معرض القاهرة للكتاب حالة مزاجية عند المصريين ودور النشر تواجه ارتفاع الأسعار

رصدت فيتو أثناء جولتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، يمارس عادته المفضلة التي لم تنقطع على مدار السنين، فكان متجولا بين أجنحة دور النشر، يشترى مجموعة من الكتب في مختلف المجالات الأدبية والسياسية والدينية.

مواجهة ارتفاع أسعار الكتب

وفى تصريحات خاصة لـ فيتو، كشف الوزير الأسبق عن الأعمال التي قام بشرائها من عدة دور نشر مصرية وعربية، وجاء في مقدمتها كتاب "لوثر ومحمد " والذي يوضح العلاقة بين مارتن لوثر والإسلام ونظرته للقرآن الكريم وسيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام – وكيف تطورت هذه النظرة بعد ذلك لاتباعه، كما اشترى مجموعة كتب للكاتب روبير الفارس، بالإضافة إلى مجموعة قصصية بعنوان "خريطة الحكايات القديمة" للقاصة تاميران محمود، وعدد من الأعمال المترجمة.

أوضح حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن أهم ميزة في معرض القاهرة للكتاب، أنه يطور نفسه في كل دورة ويقدم الجديد للجمهور، مشيرا إلي أن دور النشر انتبهت هذا العام إلى الارتفاع الباهظ في أسعار الكتب، حيث خصصت كل دار نشر قسما داخل جناحها عن الأعمال المخفضة بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى ما تقدمه وزارة الثقافة من إصدارات سواء من الهيئة المصرية العامة للكتاب أو دار الكتب - على سبيل المثال – وبأسعار مخفضة جدا وبالتالي هذا جزء من مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار.

معرض القاهرة للكتاب حالة مزاجية

وأكد الكاتب الصحفى حلمي النمنم، أن التخوفات التي كانت تراود البعض من نقل معرض الكتاب إلى مركز مصر للمعارض الدولية، لم يعد لها أثر مع حجم الإقبال الذى نشهده يوميا، واتذكر في آخر عام لي في وزارة الثقافة عندما قلت: "إن هذه آخر سنة لمعرض القاهرة للكتاب في أرض المعارض بمدينة نصر، هوجمت بضراوة لدرجة أن أحدا قال إن هذا تخريب للمعرض، وكنت أراهن أنه عندما نقل معرض الكتاب من منطقة الجزيرة في الأوبرا إلى مدينة نصر، كان هناك عويل وصراخ بعدم نقله لأنه سيفشل ولم يفشل بعد ".

“النمنم” استطرد: معرض الكتاب لم يعد حالة ثقافية فقط وإنما أصبح حالة مزاجية عن الناس، وبالتالي الجمهور يتردد على المعرض وسيظل هكذا، خاصة أن الحكومة من ناحية والقطاع الخاص من ناحية أخرى يضعان الحلول السريعة لأى مشكلة تظهر، وعلى سبيل المثال في أول سنة نقل فيها معرض القاهرة الدولي للكتاب، تم مد خطوط مواصلات له بالتعاون مع محافظة القاهرة، لكن الأهم من ذلك أن باقي المواصلات – الميكروباص – أيضا اشتغلت، فكنت أمس في منطقة الحسين بالجمالية، وجدت عدة ميكروباصات تنادي " المعرض المعرض " وبالتالي هذا يفتح فرص عمل ورزق لناس كتير.

وأضاف أن نقل معرض القاهرة للكتاب إلى مركز مصر للمعارض الدولية أفضل كثيرا، خصوصا بعد تهالك البنية الأساسية للمكان القديم، ومن كان متخوفا من بعد المكان أصبح الآن ليس هناك مشكلة والسنة القادمة بعد تشغيل المونوريل سيتضاعف الإقبال.

وكشف وزير الثقافة الأسبق عن أنه يستعد لإطلاق عملين جديدين خلال العام الجاري، أحدهما يتناول الثورات في تاريخ مصر المعاصر.

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