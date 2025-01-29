أماكن وأسعار الأعمال الكاملة لـ نجيب محفوظ بمعرض الكتاب

تمتليء ساحات وقاعات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56 لعام 2025 بالعديد من الاصدارات القيمة والاستثنائية لكبار رموز الفكر والإبداع والثقافة والفنون بشتئ أنواعها.

الأعمال الكاملة لنجيب محفوظ

ومن بين أروقة المبدعين وتزاحم إصداراتهم خصص جناح دار ديوان للنشر والتوزيع أرفف كاملةً للأعمال الكاملة لأديب نوبل الكاتب المصري العالمي نجيب محفوظ.

ويتم إتاحة وتوفير الأعمال الكاملة لنجيب محفوظ والتي تقدر بـ54 إصدارا أدبيا متنوعا بين الروايات والمجموعات القصصية بتخفيضات كبيرة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بسعر يبلغ 9 آلاف و121 جنيها بدلًا من 14 ألف جنيها.. ويأتي ذلك فى قاعة 1 بجناح ديوان للنشر.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.