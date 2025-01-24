حلمي النمنم: مجلة المصور كانت قبلة الفنانين والسياسيين

احتفل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، اليوم، بمئوية مجلة المصور، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض.

معرض القاهرة للكتاب يحتفل بمئوية مجلة المصور

وقال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن مجلة المصور كانت أحد نتاج ثورة 1919 والتي نادت بالاستقلال التام، وبدأ على التوالي إطلاق الإصدارات المختلفة.

وأضاف النمنم، أن هناك مقالات كتبها عدد من كبار الفنانين عن تجاربهم الفريدة وأبرزهم نجيب الريحاني وأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب ونشرت بمجلة المصور، مطالبًا المقيمين على المجلة بإعادة نشر هذه المقالات في عدد من الكتب ونشرها في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد أن مجلة المصور هي المرجع والتاريخ في الكثير من الأوقات العصيبة التي مر بها الوطن، منذ عام ثورة 23 يوليو، حيث توجه الرئيسان محمد نجيب وجمال عبدالناصر إلى مقر مجلة المصور لتوجيه الشكر لرئيس التحرير آنذاك فكري أباظة على تغطية المجلة لأحداث الثورة وكذلك لحرب 1948.

وأشار عبداللطيف حامد، رئيس تحرير مجلة المصور، إلى أن الأجيال المتعاقبة في مجلة المصور نشأت على احترام القيم والمهنية، مشيرًا إلى أن جميع الكتاب يرحبون بكتابة مقالات في مجلة المصور نظرًا لتاريخها الكبير وعراقتها.

وأوضح أن جميع العاملين بالمجلة شاركوا في العدد التذكاري، بروح يسودها الانتماء والمهنية لخروج هذا العدد بشكل لائق مضيفا أن المصور دائما قضيتها الأولي والأخيرة هو استكمال مسيرة الوطن في جميع المجالات، وهناك مجال كبير ومفتوح للحرية.

من جانبه قال الكاتب يوسف القعيد، أن مجلة المصور مازالت هي المجلة المصورة الأولى في الوطن العربي وحاول الكثير تقليدها ولكن المجلة حافظت على مكانتها وتصدرت المشهد في تغطية المجال الثقافي. وأضاف أن مجلة المصور هي المقر الذي تردد عليه الأديب الكبير نجيب محفوظ ونشرت أول عمل له بعد حصوله على جائزة نوبل وأطلق عليها "كهف التاريخ"، كما زارها أكبر الكتاب والشعراء المصريين والعرب لأن المجلة هي قطعة من تاريخ الوطن المصري.

وأكد أن الشاعر الكبير الراحل محمود درويش أطلق على المجلة "قبلة المثقفين العرب"، مشيرًا إلى أن المصور هي التي تبنت كل صوت عربي، فهي دار الثقافة العربية وجميع المثقفين العرب لهم قصة مع دار الهلال.

وقال غالي محمد رئيس التحرير الأسبق لمجلة المصور، إن البطل الحقيقي لمجلة المصور هو الشعب، بالإضافة إلى مقوماتها، مشيرًا إلى أن المصور قدمت وجبات مهمة جدا، فهي تمتلك صور تحتاج إلي منصة حيث تضم 2 مليون صورة، فرحلة المصور هي رحلة شعب.

وأكد أن العدد المئوي قدم تجربة فريدة وهو وسام للمرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن المصور واجه على مدار تاريخه الفساد والإرهاب، فالمصور هو صحافة شعب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.