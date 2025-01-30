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رياضة

أبرزها ريال مدريد والسيتي، 16 فريقا في ملحق التصفيات بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

دوري أبطال أوروبا، اختتمت منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من الدور الرئيسي لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

وتأهلت المراكز الثمانية الأولى للمشاركة مباشرة في الدور ثمن النهائي، فيما  يخوض أصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24 ملحق تصفيات من أجل تأهل 8 منهم إلى الدور ثمن النهائي.

وضمت قائمة الفرق المقرر أن تخوض ملحق التصفيات كلًّا من:

9- أتالانتا.

10- بروسيا دورتموند.

11- ريال مدريد.

12- بايرن ميونخ.

13- ميلان.

14- أيندهوفن.

15- باريس سان جيرمان.

16- بنفيكا.

17- موناكو.

18- بريست.

19- فينورد.

20- يوفنتوس.

21- سيلتك.

22- مانشستر سيتي.

23- سبورتنج لشبونة.

24- كلوب بروج.

وتأهلت 8 فرق مباشرة للمشاركة في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025، وذلك بعد ختام جولات الدور الرئيسي.

ووصلت إلى الدور ثمن النهائي كل من، ليفربول وبرشلونة وأرسنال وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وبايرن ليفركوزن وليل وأستون فيلا.

فيما يخوض أصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24 ملحق تصفيات من أجل تأهل 8 منهم إلى الدور ثمن النهائي.

وأقيمت اليوم 18 مباراة في الجولة الثامنة والأخيرة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.
بينما تودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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