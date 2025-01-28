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خارج الحدود

خطر على الديمقراطية، رئيس الوزراء الفرنسي يهاجم إيلون ماسك

ماسك، فيتو
ماسك، فيتو

قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو مساء الإثنين إن الملياردير إيلون ماسك، مالك شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" والحليف الوثيق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشكل تهديدًا للدول الديمقراطية.

وأضاف بايرو في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية أن "إيلون ماسك يشكل تهديدا للديمقراطيات، ولا ينبغي أن يكون للمال الحق في حكم الضمائر"، وفق تعبيره.

وتأتي تعليقات رئيس الوزراء الفرنسي بشأن ماسك بعد أن حذر الأسبوع الماضي من أن فرنسا وأوروبا ستضطران للوقوف في وجه ترامب وسياساته، أو المخاطرة بالتعرض "للهيمنة والسحق والتهميش" وفق تعبيره.

وأبدى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" وأغنى رجل في العالم، استعداده للتدخل في قضايا السياسة الخارجية، فقد أيد حزبًا ألمانيًّا مناهضًا للهجرة قبل الانتخابات المقررة في فبراير المقبل، وتكررت تعليقاته على المشهد السياسي في بريطانيا، مطالبا رئيس الوزراء كير ستارمر بالاستقالة.

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رئيس الوزراء الفرنسي إيلون ماسك اكس دونالد ترامب تسلا

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