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خارج الحدود

أحمد الشرع يطالب إسرائيل بالانسحاب من المنطقة العازلة والالتزام باتفاق 1974

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

قال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، اليوم الخميس، إن سوريا ملتزمة باتفاق 1974 مع إسرائيل داعيا لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التقدم الإسرائيلي الأخير في المنطقة العازلة.

الشرع يطالب إسرائيل بالانسحاب من المنطقة العازلة 

وأضاف الشرع خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في دمشق:" إن سوريا جاهزة لاستقبال القوات الأممية وفقا لاتفاق 1974 وحمايتها".

وأوضح أحمد الشرع أن إسرائيل تقدمت للمنطقة العازلة بذريعة وجود الميلشيات الإيرانية وأفراد من حزب الله وهذه الميليشيات غير موجودة بالوقت الحالي.

وأكد أن قطر ستعمل مع الدول الغربية ودول المنطقة على الضغط على إسرائيل لإعادتها لما كان عليه الوضع قبل التقدم الأخير.

وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني أن بلاده في حالة تأهب ضد التهديدات الجديدة، وأن أمن تركيا هو أمن سوريا، متعهدا بالتحرك بسرعة ضد الإرهاب.

رسائل بأن سوريا لن تكون مصدر تهديد لإسرائيل

وقال الشيباني في تصريحات إعلامية خلال الزيارة الرسمية التي قام بها على رأس وفد إلى العاصمة التركية أنقرة: "أرسلنا رسائل بأن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة بينها إسرائيل وكما يريدون أن يحفظوا أمنهم يجب أن يحافظوا على أمن الآخرين". 

وأضاف: "أكدنا التزامنا باتفاقية 1974 والتي تنص على وضع قوات فصل بين الأراضي السورية والحدود الإسرائيلية وبهذه الطريقة يستطيع الطرفان أن يحفظا أمنهما بمراقبة دولية".

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إسرائيل سوريا الإدارة السورية المنطقة العازلة

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