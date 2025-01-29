أشرف بن شرقي يجتاز الكشف الطبي ويستعد للإعلان عن انضمامه للأهلي

اجتاز المغربي أشرف بن شرقي الكشف الطبي الذي خضع له خلال الساعات القليلة الماضية؛ تمهيدا لإعلان تعاقده مع النادي الأهلي في صفقة انتقال حرة، ليكون رابع صفقات الأحمر خلال انتقالات يناير الجارية.

وعلمت فيتو من مصدر داخل الأهلي أن اللاعب يخضع لجلسة تصوير الآن؛ تمهيدا لإعلان تعاقده رسميا مع القلعة الحمراء.

وكان المغربي أشرف بن شرقي قد وصل خلال الساعات القليلة الماضية إلى أحد المستشفيات في مدينة القاهرة لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للإعلان الرسمي عن تعاقده مع النادي الأهلي ليكون رابع صفقات الأحمر خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن المغربي أشرف بن شرقي، وقع على عقود انضمامه للمارد الأحمر خلال تواجده بأحد الفنادق.

وسادت حالة من الغضب داخل النادي الأهلي بسبب انتشار صورة أشرف بن شرقي بفندق الإقامة.

وأعلن نادي الريان القطري، صباح اليوم الأربعاء، فسخ عقد الجناح المغربي أشرف بن شرقي بناء على رغبة اللاعب.

أرقام أشرف بن شرقي

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب 316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هدفا.

وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 109 مباريات، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 آخرين.

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