الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محاولات أخيرة من الأهلي لإنقاذ صفقة بن شرقي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك هناك خطوات أخيرة من أجل إنقاذ صفقة المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري الذي يتمسك ناديه باستمراره وعدم رحيله في الميركاتو، حيث تشهد الساعات القادمة حسم هذا الملف ووضع كلمة النهاية سواء بالايجاب أو السلب.

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

ووفقا لتقارير فإن النادي الأهلي توصل إلي اتفاق نهائي مع اللاعب على كافة الأمور المالية، وينتظر الأهلي فسخ عقد اللاعب مع فريقه الحالي الريان القطري، ليكون رابع صفقات الأهلي خلال انتقالات يناير.

أرقام أشرف بن شرقي 

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب المغربي 316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هدفا.

 وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 101 مباراة، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 آخرين. 

 

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي الدفع باللاعب السلوفيني جراديشار مهاجم الفريق الجديد بشكل أساسي في مباراة مودرن سبورت الأحد القادم بعد أن شارك بديلا أمس الأول أمام بيراميدز. 

وقال مصدر داخل الأهلي: إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق يحتاج إلى شهر تقريبا للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة بيراميدز أمس الأول، حيث يبدأ اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة مودرن سبورت الأحد القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة مودرن سبورت 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين امس لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للفترة المقبلة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية داخل الجيم.

وخاض حراس المرمى مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون، بينما شهد المران مشاركة لاعبي الشباب حمزة عبدالكريم وحسام عادل وموفق رامي.

كان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأول على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كولر اخبار الأهلي اشرف بن شرقي بن شرقي الريان القطري

مواد متعلقة

مدة غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي بعد إصابة العضلة الخلفية

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت والقناة الناقلة

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

علي معلول يجدد طلبه للأهلي بحسم مصيره

الخطيب يحضر مران الأهلي ويجتمع مع محمد رمضان

كولر يبدأ دراسة مودرن سبورت ويصحح أخطاء مباراة بيراميدز

جلسة حاسمة في الريان القطري لحسم انتقال بن شرقي إلى الأهلي

أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد يظهر في التتش

ads

الأكثر قراءة

ترامب يواصل إثارة الجدل: لم أتخل عن فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة

أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

آخر مستجدات رفض مصر لتهجير الفلسطينيين

القمر راح، الفنانة دنيا عبد العزيز تنعى حسن مظهر بكلمات وصور مؤثرة

نجم الأهلي ينتقد صفقة أحمد رضا ويهاجم بيراميدز بعد التعادل مع الأحمر

مصدر رفيع المستوى ينفي ما تناولته بعض وسائل الإعلام من إجراء اتصال هاتفي بين السيسي وترامب

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

ماسك يتوقع انقراض أوروبا وآسيا ويكشف عن سبب خطير

شاهد، امرأة تدهس حشدا من جماهير فيلادلفيا إيجلز أثناء احتفالهم بالصعود لنهائي "سوبر بول"

المزيد

خدمات

المزيد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28- 1 - 2025

تحذير إلى سكان القاهرة، بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الاثنين 27/1/2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 27/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية