محاولات أخيرة من الأهلي لإنقاذ صفقة بن شرقي

قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك هناك خطوات أخيرة من أجل إنقاذ صفقة المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري الذي يتمسك ناديه باستمراره وعدم رحيله في الميركاتو، حيث تشهد الساعات القادمة حسم هذا الملف ووضع كلمة النهاية سواء بالايجاب أو السلب.

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

ووفقا لتقارير فإن النادي الأهلي توصل إلي اتفاق نهائي مع اللاعب على كافة الأمور المالية، وينتظر الأهلي فسخ عقد اللاعب مع فريقه الحالي الريان القطري، ليكون رابع صفقات الأهلي خلال انتقالات يناير.

أرقام أشرف بن شرقي

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب المغربي 316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هدفا.

وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 101 مباراة، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 آخرين.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي الدفع باللاعب السلوفيني جراديشار مهاجم الفريق الجديد بشكل أساسي في مباراة مودرن سبورت الأحد القادم بعد أن شارك بديلا أمس الأول أمام بيراميدز.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق يحتاج إلى شهر تقريبا للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة بيراميدز أمس الأول، حيث يبدأ اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة مودرن سبورت الأحد القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة مودرن سبورت

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين امس لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للفترة المقبلة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية داخل الجيم.

وخاض حراس المرمى مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون، بينما شهد المران مشاركة لاعبي الشباب حمزة عبدالكريم وحسام عادل وموفق رامي.

كان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأول على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.