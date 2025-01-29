الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في الأسواق قبل ساعات من قرار "الفيدرالي الأمريكي"

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب، تراجعا ملحوظا في الأسواق، بقيمة 12 جنيها بتعاملات اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025 في السوق المحلية.

يأتي ذلك بينما تحول التركيز إلى اجتماع (البنك المركزي الأمريكي) المقرر أن ينتهي في وقت لاحق من اليوم.

 وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.  

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات ؟ 

الذهب اليوم فى الصاغة 
اسعار الذهب 

أسعار الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام الذهب  عيار 24 نحو 4388 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3840 جنيها للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

 

أسعار الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل  3290 جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2560 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 12

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2195 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 9

 وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1645 جنيها للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم 

<span style=
اسعار الذهب 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

 عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

استخدام الذهب على مر العصور 

 وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فاعليتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب عيار 14 اسعار الذهب عيار 21 اسعارالذهب اسعار الذهب عيار 18 اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اسعار الذهب في الاسواق اسعار الذهب عيار 24 اسعارالذهب اليوم الإستثمار في الذهب الذهب عيار 12 الذهب اليوم الذهب عيار 21 الذهب عيار 24

مواد متعلقة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2025

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 ببداية التعاملات

تراجع جديد، سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا مساء اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 مقابل الجنيه
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

بعد رأس الحكمة، رئيس الوزراء يكشف السبب وراء تعطل الصفقات الجديدة

مدبولي: الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قريبا

رسوب 28 ألف طالب بامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

القضاء الإداري يلغي قرار التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية

تهدد الاتصالات وشبكات الكهرباء،عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال أيام (فيديو)

بنسبة نجاح 85.90%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

أشرف بن شرقي يوقع عقود انضمامه للأهلي

منوعات

المزيد

مجلة موضة عالمية تشن حربًا على ميلانيا ترامب: أصبحت كالساحر

توقعات بعاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض بسبب ثقب في الغلاف الجوي للشمس

العلماء يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2025.1.29

بعد إطلاقها رسميا، طريقة تحصيل تكلفة مكالمات الواي فاي

انخفاض أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى البأساء والضراء؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

معرض الكتاب، مطالب بوضع ضوابط صارمة لحماية الاقتصاد من العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بانفراج قريب وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية