جامعة دمنهور تعقد اجتماع اللجنة الاستشارية لتجهيز كلية الطب والمستشفى الجامعي (صور)

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2025، وفد جامعة الإسكندرية من أعضاء هيئة التدريس ممثلي اللجنة الاستشارية برئاسة الدكتور تامر عبد الله ـ أستاذ الطب الحرج ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ لتقديم المشورة والاستفادة من خبراتهم الفنية والإدارية في تجهيز كلية الطب والمستشفى الجامعي بدمنهور.





ويأتي ذلك في إطار التزام جامعة دمنهور الراسخ ببناء شراكات استراتيجية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، بما يعزز من قدراتها على تقديم خدمات تعليمية متميزة على أعلى مستوى من التطوير والحداثة، وفي ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين جامعتي دمنهور والإسكندرية للتعاون المشترك للاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية للسادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الإسكندرية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وكذا الخدمات الصحية والتدريب والجودة.





واستهل "ترابيس" الاجتماع بالترحيب بالسادة الأفاضل أعضاء اللجنة الاستشارية، مقدما جزيل الشكر والامتنان للدكتور عبد العزيز قنصوة ـ رئيس جامعة الإسكندرية، على جهده الملموس وعطاءه المتميز وتعاونه المثمر مع جامعة دمنهور، والدعم الذي تقدمه جامعة الاسكندرية لجامعات إقليم الشمال، معربا عن بالغ سعادته بالتعاون مع نخبة متميزة من أساتذة جامعة الإسكندرية العريقة، آملا أن يكلل هذا التعاون بالنجاح في تقديم خدمة متميزة، ونقطة تحول في الخدمات الطبية المقدمة بمحافظة البحيرة لخدمة أهالي المحافظة وما يجاورها.



تفاصيل إنشاء كلية الطب والمستشفي الجامعي بجامعة دمنهور

خلال الاجتماع، تم مناقشة العديد من الموضوعات منها: ما يخص إنشاء وتجهيز وفرش واعتماد المستشفيات الجامعية، وآليات تطوير ووضع اللوائح والمقررات والخطط الدراسية الخاصة بكلية الطب بجامعة دمنهور، وتقييم جودة البرامج الدراسية الطبية وتطويرها، وكذا تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وإعداد مصفوفة تدريب متميزة لرفع كفاءة الجهاز الإداري لكلية الطب والمستشفى الجامعي بدمنهور، وتبادل المواد الدراسية والبحوث المنشورة وغيرها من المعلومات العلمية والتكنولوجية.







تبادل الخبرات الإدارية والخدمية بين جامعتي الإسكندرية ودمنهور

كما تم مناقشة آليات تبادل الخبرات الإدارية فيما يتعلق بالجهاز الإداري والخدمي للمستشفيات الجامعية، مع الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة لزيادة التوعية والمشاركة بنظام إدارة المستشفيات الجامعية.





وفي ختام الاجتماع؛ توجه "ترابيس" بخالص الشكر لأعضاء اللجنة على هذا الاجتماع المثمر الذي لمس خلاله حرصهم الصادق على التعاون في تجهيز أحد المشروعات القومية الهامة في الاقليم، لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى في المستشفيات الجامعية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.









عقب انتهاء الاجتماع، رافق رئيس الجامعة وفد اللجنة الاستشارية في جولة تفقدية لموقع إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي؛ للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة أعمال التشطيبات الجارية، وذلك لإبداء الرأي الفني الطبي لتطبيق أفضل المعايير في التشطيبات الخاصة بالمعامل والمدرجات والقاعات الدراسية، وكذا الفراغات الخدمية الطبية بمبنى المستشفى الجامعي مع تحديد جدول زمني للمراجعة ومتابعة المستجدات أولا بأول.



من جانبهم أعرب أعضاء اللجنة عن سعادتهم بالتعاون مع جامعة دمنهور، موجهين الشكر لرئيس الجامعة على حسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدين استعدادهم الدائم للتعاون سعيا لتحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين.

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