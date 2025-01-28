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أخبار مصر

بالتعاون مع حياة كريمة، صندوق مكافحة الإدمان ينظم أنشطة لرفع وعي الأطفال بخطورة تعاطي المخدرات

صندوق مكافحة الإدمان
صندوق مكافحة الإدمان ينظم أنشطة لرفع وعي الأطفال

  نظم  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة فعالية لتنفيذ أنشطة  لرفع وعى الأطفال بخطورة  التدخين داخل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظة دمياط  .

 

الحد من مخاطر التعاطي والإدمان


وذلك استمرارا لتنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية.

 

المبادرات التوعوية التي ينفذها صندوق مكافحة الإدمان في قري حياة كريمة 


ويأتى إطلاق الفعالية  ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها صندوق مكافحة الإدمان فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة   " والتى تتضمن أنشطة لتوعية الأطفال بأضرار التدخين وبرامج لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وزيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة
 
كما تم تنظيم ورش حكى وندوات للأطفال  بمشاركة 300 طفلا من سن "7 -10 “ سنوات من أبناء المناطق المطورة،لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابى وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها فى البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن 

 

كذلك تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان منها لعبة "المتاهة" وهي إحدى الألعاب التي تنشط العقل وتحفز على التفكير، وهى عبارة عن مجموعة خيوط تمثل مجموعة طرق متداخلة وتحفز الطفل على التفكير للسير فى الطريق الصحيح لكنه يواجه بعض العقبات طوال الطريق مثل الصديق السوء والأفكار المغلوطة عن التدخين، ومع كل مشكلة يتدخل المدرب لتذليل العقبات التى تواجه الطفل بشكل إبداعي من خلال الحكي فى كيفية اختيار الصديق وحتى الوصول إلى بر الأمان بشكل يجذب الطفل.

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الاستراتيجية الوطنية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المناطق المطورة تعاطي المواد المخدرة خطورة التدخين صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي

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