تأييد إعدام عاطل متهم بقتل شاب في المعادي

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بتأييد حكم إعدام عاطل متهم بقتل شاب في المعادي بسبب شك الأول في الأخير انه علي علاقة غير شرعية بزوجته.



تلقت مباحث قسم شرطة المعادي بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة شاب مقتول بأحد شوارع المنطقة.

علي الفور انتقلت قوة من مباحث القسم الي مكان البلاغ وبالتحري تبين أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة.

وأضافت التحريات أن المتهم شك في أن المجني عليه علي علاقة غير شرعية بزوجته فبيت النية لقتله.



وأوضحت التحقيقات أن المتهم انتظر المجني عليه وما أن شاهده حتي طعنه عدة طعنات فاسقطه غارقا في دمائه

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