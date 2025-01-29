نص أمر إحالة المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات على المواد المخدرة بالمنيرة

أحالت نيابة الجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات على تعاطي المواد المخدرة بالمنيرة الغربية.

أمر إحالة المتهم بقتل صديقه بسبب بالمنيرة الغربية



وكشفت تحقيقات النيابة بأن المتهم في 26 يوليو الماضي، بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية محافظة الجيزة، قتل المجني عليه "عبدالله.ع" عمدا مع سبق الإصرار، بسبب خلاف سابق بينهما، فبيت النية وعقد العزم على الخلاص، وأعد لتنفيذه سلاحا أبيض وما إن سنحت له الفرصة حتى باغت المجني عليه محاولا طعنه، إلا أن الأخير تمكن من الهرب، فلاحقه حتى وصل إليه، مسددا له طعنة باستخدام السلاح الأبيض، استقرت بموضع قاتل بجسده، قاصدا قتلا، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أردته قتيلا.

وأحرز المتهم بقصد التعاطي جواهر مخدرة "حشيش - ميثامفيتامين أمفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز سلاحا أبيض، مطواة قرن غزال دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية تقتضي ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وخلال التحقيق اعترف المتهم بقتل صديقه، بتعديه على المجنى عليه طعنا باستخدام سلاح أبيض (مطواه) والمضبوطة بحوزته واستتبع إقراره بتعاطيه المواد المخدرة.

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