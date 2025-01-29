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رياضة

شاهد أشرف بن شرقي داخل أحد الفنادق استعدادا لإجراء الكشف الطبي بالأهلي

أشرف بن شرقي،فيتو
أشرف بن شرقي،فيتو

وصل المغربي أشرف بن شرقي، إلى أحد الفنادق القريبة من النادي الأهلي، استعدادا لإجراء الكشف الطبي والإعلان عن الصفقة.

وسادت حالة من الغضب داخل النادي الأهلي بسبب انتشار صورة اشرف بن شرقي بفندق الإقامة.

 

ومن المقرر أن ينهي أشرف بن شرقي كافة الأمور مع النادي الأحمر والإعلان رسميا عن انضمامه للقلعة الحمراء مساء اليوم أو غدا.

وأعلن نادي الريان القطري، صباح اليوم الأربعاء، فسخ عقد الجناح المغربي أشرف بن شرقي بناء على رغبة اللاعب.

 

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

وتوصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع اللاعب على كافة الأمور المالية، وانتظر الأهلي فسخ عقد اللاعب مع فريقه الحالي الريان القطري، ليكون رابع صفقات الأهلي خلال انتقالات يناير.

أرقام أشرف بن شرقي 

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب المغربي 316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هدفا.

 وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 101 مباراة، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 آخرين. 

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