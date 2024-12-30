مديرية أمن الأقصر ترفع حالة الاستنفار القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة (صور)

انتهت مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، من رفع درجة الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة وأعياد الميلاد للمسيحيين، وذلك بدءا من مساء اليوم الاثنين.

وعززت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع إدارة المرور بقيادة اللواء ضياء ماهر مدير الإدارة، بتكثيف الحواجز المرورية بكورنيش النيل والميادين العامة بالمحافظة، كما تم الانتهاء من وضع الخطة الأمنية اللازمة التي تضمنت نشر القوات الثابتة والمتحركة بطول الطرق الرئيسية والفرعية لضبط المشتبه فيهم والخارجين على القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.

كما تمت مراجعة خطة تشكيل فرق عمل من خبراء المفرقعات لعمل مسح كافة الميادين ومحيط المنشآت الحيوية ومواقع الاحتفالات ضمن الإجراءات الاستباقية.

وزير الداخلية يعقد اجتماعا لبحث الاستعدادات لتأمين احتفالات رأس السنة والكريسماس



وكان قد عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعا مع عدد من مساعدي أول ومساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية تزامنا مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات، ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع إجراءات وتدابير تأمين المنشآت ووسائل المواصلات العامة، ومواصلة إجراءات إحكام الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية، ودعم الخدمات والأقوال الأمنية والتحقق من فاعليتها بالمناطق المحيطة بالمرافق الهامة والحيوية والمنشآت السياحية ودور العبادة.

وأكد وزير الداخلية أن ثوابت الخطط الأمنية يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير مناخ آمن للمواطنين، مشددا على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية والاهتمام بالمظهر الانضباطي بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بحالة الاستقرار الأمني، فضلا عن اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات والدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور، بما يسهم في سرعة الاستجابة الأمنية والانتقال واحتواء أية أمور طارئة.

ووجه وزير الداخلية بأهمية مواصلة رصد والتعامل مع الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة التي تستخدمها الجماعات المتطرفة بغرض زعزعة ثقة المواطنين في قدرات جهاز الشرطة ودوره الوطني في حفظ الأمن، مؤكدًا على أهمية التواجد الميداني لجميع المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية، معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم ومواجهة جميع التحديات.

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