الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تعرف على عقوبة نقل أو حفظ البيانات الشخصية الحسّاسة دون موافقة صاحبها

حماية البيانات الشخصية،فيتو
حماية البيانات الشخصية،فيتو

أكد قانون حماية البيانات الشخصية في مصر على تعزيز العقوبات ضد المتحكمين أو المعالجين الذين يقومون بجمع أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة الشخص المعني، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. 
 

عقوبة المخالفين للقانون 

 

وتنص المادة 41 من القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تبدأ من 500 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
 

كما تنص المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما يعكس حرص القانون على ضمان سرية وأمن البيانات الشخصية.

التزامات ومسؤوليات مسؤول حماية البيانات الشخصية
 

مسؤول حماية البيانات الشخصية 

وفقا للمادة 9 من قانون حماية البيانات الشخصية، يجب على مسؤول حماية البيانات الشخصية تنفيذ الأحكام الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، ومراقبة الإجراءات المتبعة في الكيانات المختلفة لضمان حماية البيانات الشخصية. وتشمل مسؤولياته القيام بتقييم دوري لنظم حماية البيانات، والتحقق من فعاليتها في منع أي اختراقات، إضافة إلى التأكد من تمكين الأشخاص المعنيين بالبيانات من ممارسة حقوقهم المكفولة قانونًا. كما يلتزم مسؤول حماية البيانات بإبلاغ المركز المختص في حال حدوث أي خرق أو انتهاك للبيانات.
 

التزامات المتحكم في البيانات


تتضمن المادة 4 من القانون التزامات المتحكم في البيانات، والتي تشمل ضرورة الحصول على البيانات الشخصية بناءً على موافقة الشخص المعني أو وفقًا للأحوال المصرح بها قانونًا. ويجب على المتحكم التأكد من صحة البيانات وتوافقها مع الأغراض المحددة، وضمان تأمينها من أي اختراقات أو تعديلات غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتحكم محو البيانات الشخصية بمجرد انتهاء الغرض الذي جُمعت من أجله، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.

التصدي للمخالفات وضمان حقوق الأفراد

يضمن القانون للأفراد حقوقًا واسعة في التعامل مع بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الحق في معرفة كيفية استخدام بياناتهم وتعديلها أو محوها إذا لزم الأمر. كما أقر القانون بحق الأشخاص في تقديم شكاوى أو تظلمات إلى المركز المختص إذا شعروا بوجود انتهاك لحقوقهم في خصوصية البيانات. وفي حالة انتهاك أي جهة لحقوق البيانات الشخصية، تفرض العقوبات المناسبة لضمان الردع وحماية الخصوصية.

تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وتعزيز الشفافية في كيفية استخدامها، مما يعكس التزام الدولة بمواكبة المعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون حماية البيانات الشخصية تفاصيل قانون حماية البيانات الشخصية أحكام قانون حماية البيانات الشخصية عقوبات المخالفين حالات مضاعفة العقوبة

مواد متعلقة

قانون حماية البيانات الشخصية، شروط الاتصال الإلكتروني للتسويق المباشر وعقوبة المخالفين

قانون حماية البيانات الشخصية، إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح

محظورات في قانون حماية البيانات الشخصية، تعرف عليها

3 التزامات على المرسل حسب قانون حماية البيانات الشخصية
ads

الأكثر قراءة

فيديو جديد للحظة اصطدام طائرة تقل 60 راكبا بمروحية عسكرية أمريكية وترامب يعلق

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض كبير في والبوري والمرجان

انخفاض كبير في الثوم والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم بسوق العبور

جثث في النهر، قتلى في تصادم طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب مطار رونالد ريجان (فيديو)

أول زعيم عربي يزور سوريا بعد سقوط الأسد ويلتقي الشرع في دمشق اليوم

درجات الحرارة اليوم الخميس 30-1-2025 فى مصر

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض البرتقال واليوسفي وارتفاع الفراولة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2025 برقم الجلوس

منوعات

المزيد

تهديد جديد لأمريكا، علي بابا الصينية تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على ديب سيك

عاد لـ يقش، ميتا تدفع 25 مليون دولار لـ ترامب تعويضا عن حظر حساباته في فيسبوك وإنستجرام

غرور أم عدم ثقة، رد صادم من ماسك على ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام

اكتشاف قيء حيوان يعود تاريخه للعصر الطباشيري بالدنمارك

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

استقرار أسعار السكر اليوم الاربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

قرارات "الأعلى للجامعات" بشأن موقف طلاب منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية