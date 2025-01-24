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رياضة

أموريم يضمد جراح "البريميرليج" برقم أوروبي لم يشهده مان يونايتد منذ عام 1990

أموريم، فيتو
أموريم، فيتو

خطف نادي مانشستر يونايتد، فوزًا ثمينًا على ضيفه جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، بنتيجة 2-1 في الدوري الأوروبي.

 

واقترب اليونايتد من ضمان التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة محتلا المركز الرابع، قبل جولة واحدة على نهاية الدور الأول.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فقد بات مدرب اليونايتد، روبن أموريم، ثالث مدرب في تاريخ المانيو، يحقق الفوز في أول 3 مباريات له في المسابقات الأوروبية، بعد مات بازبي في 1956، وأليكس فيرجسون في 1990.


وأضافت الشبكة، أن توبي كولير أصبح أول لاعب وسط في اليونايتد، منذ موسم 2003-2004، يسجل أكثر من 50 تمريرة في أول ظهور له على ملعب أولد ترافورد بإحدى المسابقات الأوروبية الكبرى، مع الحفاظ أيضًا على دقة تمرير بنسبة 94.1%.

يذكر أن مانشستر يونايتد يعاني كثيرًا على مستوى البريميرليج، حيث حقق فوزًا وحيدًا في آخر 6 جولات.

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