أموريم يضمد جراح "البريميرليج" برقم أوروبي لم يشهده مان يونايتد منذ عام 1990

خطف نادي مانشستر يونايتد، فوزًا ثمينًا على ضيفه جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، بنتيجة 2-1 في الدوري الأوروبي.

واقترب اليونايتد من ضمان التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة محتلا المركز الرابع، قبل جولة واحدة على نهاية الدور الأول.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فقد بات مدرب اليونايتد، روبن أموريم، ثالث مدرب في تاريخ المانيو، يحقق الفوز في أول 3 مباريات له في المسابقات الأوروبية، بعد مات بازبي في 1956، وأليكس فيرجسون في 1990.



وأضافت الشبكة، أن توبي كولير أصبح أول لاعب وسط في اليونايتد، منذ موسم 2003-2004، يسجل أكثر من 50 تمريرة في أول ظهور له على ملعب أولد ترافورد بإحدى المسابقات الأوروبية الكبرى، مع الحفاظ أيضًا على دقة تمرير بنسبة 94.1%.

يذكر أن مانشستر يونايتد يعاني كثيرًا على مستوى البريميرليج، حيث حقق فوزًا وحيدًا في آخر 6 جولات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.