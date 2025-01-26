مانشستر يونايتد يفوز على فولهام بهدف مارتينيز في الدوري الإنجليزي (فيديو)

فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره فولهام بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كرافين كوتاج"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 في بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 78 من تصويبة قوية.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد فولهام

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، هاري ماجواير.

في خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، دييجو دالوت.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، أمادو ديالو، جوشوا زيركزي.

تشكيل فولهام أمام مانشستر يونايتد

فيما بدأ فولهام كالتالي:"

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد فولهام في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

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