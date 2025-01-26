الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام بهدف مارتينيز في الدوري الإنجليزي (فيديو)

مانشستر يونايتد وفولهام
مانشستر يونايتد وفولهام

 فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره فولهام بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كرافين كوتاج"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 في بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 78 من تصويبة قوية.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد فولهام 

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، هاري ماجواير.

في خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، دييجو دالوت.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، أمادو ديالو، جوشوا زيركزي.

الصورة

تشكيل فولهام أمام مانشستر يونايتد 

فيما بدأ فولهام كالتالي:"

Line-up: leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson (C), Berge, Lukić, Wilson, Smith Rowe, Iwobi, Raúl. Subs: Benda, Diop, Cuenca, Reed, Cairney, Andreas, King, Adama, Muniz.

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد فولهام في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر يونايتد فولهام مانشستر يونايتد ضد فولهام الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد وفولهام

مواد متعلقة

لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

حسين الشحات رجل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (صور)

الأهلي وبيراميدز يتعادلان 2-2 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

بهدفي ربيعة وجراديشار، الأهلي يتعادل مع بيراميدز في دقيقتين (صور)

مصطفى فتحي يسجل الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك الأهلي (صور)

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي

بيراميدز بـ 10 لاعبين يتقدم على الأهلي 1-0 في الشوط الأول (فيديو وصور)
ads

الأكثر قراءة

يفتح أبواب الجحيم، ردود رسمية على مقترح ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر

رابطة الأندية تعلن استدعاء مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم مروع بالغربية

إلغاء المؤتمر الصحفي لـ كولر عقب مباراة الأهلي وبيراميدز لهذا السبب "صور"

ترتيب الدوري المصري بعد قمة الأهلي وبيراميدز

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (صور)

الأهلي يعلن تعاقده مع أحمد رضا قادما من بتروجيت

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

منوعات

المزيد

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

ارتفاع أسعارالذهب بالسوق المحلي في ختام تعاملات اليوم الأحد 26/ 1/ 2025

25 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح مهني قريبًا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج لتيسير زواج الشباب والبنات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
السماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة اليوم الإثنين