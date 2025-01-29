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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 مكرر (ب)، الصادر في 27 يناير 2027، والذي نشر اليوم، قرارين لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن  تخصيص أرض بالمجان لصالح محافظة الإسماعيلية، باستبدال بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذيـة للقـانون رقـم 156 لسنة 2002.

وجاء القراران كالتالي:
- قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2025، بشأن تخصيص مساحة 101.52 فدان تُعادِل 426494 مترًا مربعًا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان؛ لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نَقلًا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الـشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022.
تحل محافظة الإسماعيلية محلَّ الهيئة العامـة للإصـلاح الزراعـي فـي سـداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحة موضـوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية.


- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 249 لسنة 2025، يستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذيـة للقـانون رقـم 156 لسنة 2002، "يكون الصرف بواقع 100٪ من الأجر الأساسي المـؤمن عليـه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريًا.

 

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