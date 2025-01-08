الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

قرارات مجلس الوزراء اليوم

مجلس الوزراء يوافق على برنامج جديد في العلاج الطبيعي بجامعات المعرفة الدولية

اجتماع مجلس الوزراء،
اجتماع مجلس الوزراء، فيتو
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قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية)؛ لاستضافة فرع لجامعة (كوفنتري) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بما ينص على إضافة برنامج العلاج الطبيعي بفرع جامعة كوفنتري.

ويمنح البرنامج المُضاف درجة بكالوريوس العلاج الطبيعي، وذلك في إطار الاهتمام الراهن بهذا التخصص الطبي لما له من طلب عالمي في هذه الآونة، حيث يُكسب البرنامج المهارات الطبية والخبرة العملية للدارسين ويمنحهم فرص عمل عديدة بعد التخرج.   
 

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