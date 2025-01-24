الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ينسف قرارات بايدن، ترامب يحظر على الفيدرالي تطوير عملة رقمية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يحظر على الاحتياطي الفيدرالي تطوير عملة رقمية، وهو موضوع لم يُحرز البنك الفيدرالي الأمريكي أي تقدم حقيقي بشأنه رغم أنه كان يدرس هذه المسألة.

 

إطلاق عملة رقمية

ويحظر الأمر الجديد "تطوير أو إصدار أو ترويج عملة رقمية صادرة عن بنك مركزي" ويطلب "إنهاء" أي عمل جارٍ لإطلاق عملة رقمية في المستقبل.

 

تُعد إمكانية تطوير عملة رقمية مشفرة موضوعا كان محل نقاش كبير داخل البنك المركزي الأمريكي، رغم أنه لم يتخذ قرارا في هذا الشأن حتى الآن.

 

وكانت الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن مؤيدة إلى حد ما للفكرة، معتقدة خصوصا أنها تقدم العديد من المزايا والفرص، مع إقرارها في الوقت نفسه بالمخاطر التي تنطوي عليها.

 

من جهتهم لم يُخفِ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي شكوكهم في هذا المجال.

 

وفي مارس الماضي، شدد رئيس المؤسسة جيروم باول على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال "بعيدا جدا" عن إصدار عملة رقمية مشفرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عملة رقمية بايدن الاحتياطي الفيدرالي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المركزي الأمريكي
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سوزان مبارك حديث المصريين، وفاة لاعب بالإسكندرية على طريقة أحمد رفعت، شركة زوكربيرج لا تقر بترامب رئيسا لأمريكا

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

تعرف على راتب مصطفى العش المنتظر مع الأهلي

وقع فجأة وسط زملائه وفشلوا في إنقاذه، جمال شعبان يكشف تفاصيل حزينة في وفاة طبيب قلب داخل مستشفى

أبرزها الأهلي ضد بيراميدز، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

إنشاء 3 أفرع للجامعات المصرية بالخارج، أبرز قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

أول تعليق من المثلوثي بعد اشتباه الإصابة بالرباط الصليبي

فتح باب الترشح لاختيار رؤساء 5 جامعات

منوعات

المزيد

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

سلاح المنامات، كيف استغل حافظ الأسد أحلام المقربين منه في تثبيت حكمه وتصفية خصومه

أردنية تحرق زوجها بـ«الجاز» والسجائر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

بقيادة صلاح ومرموش.. أخطر 3 مهاجمين في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الوضوء بالشعر المستعار والباروكة؟ الأزهر للفتوى يرد

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية