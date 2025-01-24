ينسف قرارات بايدن، ترامب يحظر على الفيدرالي تطوير عملة رقمية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يحظر على الاحتياطي الفيدرالي تطوير عملة رقمية، وهو موضوع لم يُحرز البنك الفيدرالي الأمريكي أي تقدم حقيقي بشأنه رغم أنه كان يدرس هذه المسألة.

إطلاق عملة رقمية

ويحظر الأمر الجديد "تطوير أو إصدار أو ترويج عملة رقمية صادرة عن بنك مركزي" ويطلب "إنهاء" أي عمل جارٍ لإطلاق عملة رقمية في المستقبل.

تُعد إمكانية تطوير عملة رقمية مشفرة موضوعا كان محل نقاش كبير داخل البنك المركزي الأمريكي، رغم أنه لم يتخذ قرارا في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن مؤيدة إلى حد ما للفكرة، معتقدة خصوصا أنها تقدم العديد من المزايا والفرص، مع إقرارها في الوقت نفسه بالمخاطر التي تنطوي عليها.

من جهتهم لم يُخفِ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي شكوكهم في هذا المجال.

وفي مارس الماضي، شدد رئيس المؤسسة جيروم باول على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال "بعيدا جدا" عن إصدار عملة رقمية مشفرة.

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