الوزير وأهل الثقة!

وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني رجل ميداني بالأساس بحكم الوظائف العديدة التي تولاها قبل تقلده الوزارة وبحكم كفاءته؛ فقد كان رئيسا ناجحا لبعض أجهزة المدن الجديدة، أذكر منها مدينة الشروق وأكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، ورغم خبرته الواسعة بالعمل في تلك الأجهزة، واختياره وزيرًا لسجل أعماله ونجاحاته لكنه ينسى ذلك عند اختيار مرءوسيه؛ حتى تسرب إليّ شعور بأنه يميل لاختيار أهل الثقة ومن يطمئن لولائهم وليس أهل الكفاءة والخبرة الذين يعد هو شخصيًا واحدًا منهم.



ما يدفعني لمثل هذا القول هو التغييرات الأخيرة التي أجراها بنقل رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس محمد عبدالمقصود الذي دفع به لمكان آخر رغم كفاءته وجدارته بمنصبه، وما أحرزه الرجل من نجاحات في مدينة الشروق خلقت شيئًا من الارتياح والطمأنة لدى سكان المدينة وأنا واحدٌ منهم..

ورغم أنه شارف على بلوغ سن المعاش حيث بقي له 8 أشهر فقط لتنتهي مدة خدمته الرسمية في الوظيفة العامة ببلوغ سن الستين؛ فماذا يضير الوزير الشربيني لو ترك الرجل يواصل نجاحه في مكانه بجهاز الشروق ليختم فيه مسيرته الناجحة، على أن يلحق به نائبًا يتشرب منه خبرته ليكون جاهزًا لممارسة مهام منصبه والسير على دربه في خدمة أهل المدينة التي لا تزال تحمل للوزير شيئًا من الامتنان لما قدمه لها من خدمات متميزة أيام كان رئيسا لجهازها.



المدهش أن وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى يمتلك استعدادًا فطريًا وقدرة على التفاعل مع الجمهور والاستماع لشكاواه وتلبية مطالبه في حدود إمكانياته وصلاحياته، ويعرف كيف يمكن لمسئول ميداني أن يرفع منسوب الرضا لدى المواطن بما يقدمه من إنجازات، وما يبديه من مرونة واستجابة لهموم الناس ومطالبهم من الأجهزة المحلية التي تعد ميزانًا حقيقيًا لقياس مدى رضا المواطن عن أداء حكومته.



ورغم ما حققه الوزير الشربيني من نجاحات في المسيرة العمرانية لكنى أهمس في أذنيه بأن النجاح في طرح الأراضي للمطورين العقاريين وبيع الشقق وتحقيق المكاسب للدولة على أهميته ليس مقياسًا وحيدًا للنجاح ولا معيارًا كافيًا لرفع منسوب الأمل والرضا لدى الناس..

فإصلاح الحفر في الشوارع وتقديم خدمات النظافة وصيانة المرافق وتيسر خدماتها للناس وإصلاح بالوعات المطر والصرف الصحي في الطرق والشوارع، سبب أكبر لحيازة الرضا الشعبي الذي يصنع الفارق مع الشارع.



ثم إن كثرة التغيير والتنقلات بين رؤساء المدن الجديدة وأجهزتها سلاح ذو حدين؛ فهي تمنع تكوين مراكز القوى وشبكات المصالح والفساد، لكنها أيضًا قد تكون سببًا في إعاقة استمرار الإنجازات،

وأجدد ما سبق أن طالبت به في هذا المكان قبل أشهر من وزير الإسكان المهندس المجتهد شريف الشربيني..

أن يتابع عن كثب عمل لجان التفتيش بوزارته على رؤساء أجهزة المدن الجديدة والأحياء، وألا يكتفى -كما عودنا- بتقارير المرءوسين، الذين لا يتورع بعضهم عن تزيين الصورة أو تزييف الحقيقة بعبارات منمقة تدعى أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان، أو أن "كله تمام".. حتى يمكن إجراء تقييم موضوعي لهؤلاء المسئولين لمحاسبتهم وفقا لمعايير الجودة وسرعة الاستجابة لمطالب الناس.



يا سادة.. الفارق بين النجاح والفشل هو ذاته الفارق بين كسب احترام الناس ورضاهم أو سخطهم على الموظف العام، الذي يتمنون بقاءه إن أحسن، ويعدون الأيام انتظارًا لرحيله غير مأسوف عليه إن أساء.. ولا يبقى إلا الذكر الحسن والسيرة الطيبة التي هي للإنسان أو للمسئول عمر ثانٍ!

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