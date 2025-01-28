بحبل المرجيحة، مصرع طفل خنقا في الفيوم

لقيت طفلة في الفيوم مصرعها خنقا نتيجة التفاف حبل أرجوحة حول رقبتها أثناء لهوها أعلى سطح منزلها بمدينة طامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، كما تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب في مزرعة دواجن بقرية الفراسة، بمركز طامية.

الحادث الأول مصرع طفلة خنقا

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، إخطارين متفرقين من مأمور مركز شرطة طامية، يفيدان بحادثين متفرقين، الاول يفيد بوصول الطفلة " حبيبة أحمد محمد توفيق " 11 سنة مقيمة بمدينة طامية الي مستشفى طامية المركزي جثة هامدة وتبين من التحريات أنه أثناء لهو الصغيرة بالأرجوحة أعلى منزلها التف الحبل حول رقبتها، ما أدى إلى اختناقها، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة سفكسيا الخنق، بسبب حبل الأرجوحة ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلبت تحريات البحث الجنائي.

الحادث الثاني إخماد حريق بمزرعة دواجن

كما يفيد الأخطار الثاني الذي تلقاه مدير أمن الفيوم، من مأمور مركز طامية، بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية الفراسة بمركز طامية، وعلي الفور انتقلت قوة من الدفاع المدني وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده النيران.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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