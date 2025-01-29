حملة مكبرة لإزالة وصلات المياه الخلسة والإشغالات بأكتوبر الجديدة

شن جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة حملة مكبرة لإزالة وصلات المياه الخلسة والإشغالات والتعديات بالمدينة.

وفي ذات السياق إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة ابني بيتك قطعة ١٠٥ /٩١ ى/ ٥٩ ط، تم مصادرة المعدات وفك خشب مسلح.

استهدفت الحملة إزالة الإشغالات بالشوارع الداخلية والأحياء السكنية، حيث تم رفع الإشغالات الغير مرخصة، والباعة الجائلين، والتعديات على الأرصفة. وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات.

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز، أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على النظام العام، مشيرًا إلى أن الجهاز مستمر في مراقبة المناطق السكنية لضمان التزام المواطنين بالقوانين المنظمة.

من جانبه، شدد المهندس محمد عبد المقصود رئيس الجهاز، على أهمية التعاون بين المواطنين والجهاز لتوفير بيئة نظيفة وآمنة داخل المدينة، وحث الجميع على الالتزام بالقواعد للحفاظ على المظهر الحضاري والطابع العمراني.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لتطوير المدينة، وضمان تقديم أفضل الخدمات لسكانها.

في سياق متصل تم شن حملة من لجنة الخلسه بالجهاز بقيادة م غالي السباعي وتحرير عدد ٢٥ محضرا وإزالة وصلات المياه الخلسة من مناطق شمال الواحة و٨٠٠ فدان و١٠٠٠ فدان.

كما قام المهندس زعزوع سرول نائب رئيس الجهاز للمرافق بجولة تفقدية لمحطات الصرف والكهرباء ليلا لمتابعة أعمال الصيانة وسير العمل والتشديد علي تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.

وتابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال الطرق بمنطقة أحياء بيت الوطن بالامتداد الشرقي بمدينة القاهرة الجديدة، ووحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالتجمع الثالث بالمدينة.

وشدد وزير الإسكان، على أهمية وضع خُطط محددة وواضحة للانتهاء من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بأحياء بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة، فضلًا عن سرعة الانتهاء من تنفيذ 5328 وحدة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة.

وشملت مشروعات الطرق تنفيذ عِدة أعمال بأحياء بيت الوطن تشمل المحاور الداخلية بالمشروع بالامتداد الشرقي، بجانب تقدم أعمال تنفيذ وتشطيب العمارات وأعمال الطرق وتنسيق الموقع بـ"سكن لكل المصريين" بإجمالي 5328 وحدة بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

وفي جولة تفقدية للمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولي الجهاز، تم المرور على طريق R6 بالامتداد الشرقي، وأعمال تنفيذ طرق بيت الوطن حيث يجري تنفيذ طريق ABC الذي يربط بين محور ٢٤ أمام النادي الأهلي بطول (3800 م.ط) بعدد 2 حارة رئيسية، وعدد 2 حارة خدمة على جانبي الطريق ومزود بمسار دراجات في الاتجاهين، وطريق MR2 داخل بيت الوطن ومنه للطريق الأوسطي، حيث إن الطريق يفصل بين الحي الرابع والحي السادس بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس عبد الرؤوف الغيطى، موقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالتجمع الثالث، حيث يجري تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5328 وحدة بمساحات تتراوح من (90م2:120م2)، لمتابعة تقدم الأعمال بمختلف البنود، كما تفقد الغيطى محطة صرف امتداد المستثمرين، للتأكد من جاهزيتها والاطمئنان على كفاءة المولدات الكهربائية وتشغيلها فى حالة الطوارئ.

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