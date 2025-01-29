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وزير الإسكان يُتابع مشروعات الطرق بـ"بيت الوطن" ووحدات "سكن لكل المصريين"

شريف الشربيني
شريف الشربيني

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال الطرق بمنطقة أحياء بيت الوطن بالامتداد الشرقي بمدينة القاهرة الجديدة، ووحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالتجمع الثالث بالمدينة.

وشدد وزير الإسكان، على أهمية وضع خُطط محددة وواضحة للانتهاء من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بأحياء بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة، فضلًا عن سرعة الانتهاء من تنفيذ 5328 وحدة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة.

وشملت مشروعات الطرق تنفيذ عِدة أعمال بأحياء بيت الوطن تشمل المحاور الداخلية بالمشروع بالامتداد الشرقي، بجانب تقدم أعمال تنفيذ وتشطيب العمارات وأعمال الطرق وتنسيق الموقع بـ"سكن لكل المصريين" بإجمالي 5328 وحدة بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

وفي جولة تفقدية للمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولي الجهاز، تم المرور على طريق  R6  بالامتداد الشرقي، وأعمال تنفيذ طرق بيت الوطن حيث يجري تنفيذ  طريق ABC الذي يربط بين محور ٢٤ أمام النادي الأهلي بطول (3800 م.ط) بعدد 2 حارة رئيسية، وعدد 2 حارة خدمة على جانبي الطريق ومزود بمسار دراجات في الاتجاهين، وطريق  MR2 داخل بيت الوطن ومنه للطريق الأوسطي، حيث إن الطريق يفصل بين الحي الرابع والحي السادس بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، موقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالتجمع الثالث، حيث يجري تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5328 وحدة بمساحات تتراوح من (90م2:120م2)، لمتابعة تقدم الأعمال بمختلف البنود، كما تفقد الغيطى محطة صرف امتداد المستثمرين، للتأكد من جاهزيتها والاطمئنان على كفاءة المولدات الكهربائية وتشغيلها فى حالة الطوارئ.

 

كما تفقد الغيطي، أعمال رفع الكفاءة للطرق والأرصفة ببعض القطاعات بحي جاردينيا بالتجمع الثالث.

ووجه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بمواصلة تكثيف العمل لإنهاء مختلف الأعمال فى توقيتاتها المحددة، والاهتمام بأعمال الصيانة والتطوير الدائم لمختلف مرافق المدينة، والحفاظ على المظهر الحضاري بها.

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