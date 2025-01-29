جهاز العاشر وجمعية المستثمرين يناقشان قضايا الاستثمار والتطوير بالمدينة

عقد مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور سمير عارف، وبحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وبحضور الدكتور محيي حافظ، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور صبحي نصر، نائب رئيس الجمعية لشؤون اللجان، والمهندس حمدي عتمان، نائب رئيس المجلس للمشروعات، وحسن الفندي، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الشعب، وأيمن رضا، الأمين العام، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تؤثر على مناخ الاستثمار بالمدينة.

وخلال الاجتماع، تناول المجلس قضية الرسوم المفروضة على المصانع بقيمة خمسة جنيهات لكل متر مسطح، حيث أوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن هذه الرسوم تأتي في إطار خدمات التشغيل والصيانة بالمناطق الصناعية، مؤكدًا أن الجهاز يوفر إمكانية السداد بالتقسيط دون فوائد، حرصًا على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.

كما استعرض الاجتماع جهود رفع كفاءة المناطق الصناعية، حيث أكد رئيس الجهاز أن العمل جارٍ على تطوير المناطق الصناعية A1، A1`، A2، A`3، على أن يتم استكمال الأعمال تباعًا في باقي المناطق الصناعية.

وفي سياق تحسين المشهد الحضاري للمدينة، دعا المهندس علاء عبد اللاه المستثمرين إلى المساهمة في تطوير وتجميل الميادين، مشيرًا إلى أهمية قيام أصحاب المصانع بتجميل الواجهات والمساحات الأمامية لمصانعهم، خاصة الواقعة على طريق مصر–الإسماعيلية، لتعزيز المظهر الجمالي للمدينة وجذب المزيد من الاستثمارات.

كما ناقش الاجتماع المسارات المقترحة للقطار الكهربائي، وملف توصيل الغاز الطبيعي إلى المنطقة الصناعية 6 ملايين، حيث تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المختصة للإسراع في تنفيذ المشروع، بما يسهم في تلبية احتياجات المصانع وتحسين بيئة العمل الصناعية.

وفيما يتعلق بمشكلة ضعف شبكات الاتصالات في بعض المناطق الصناعية، أوضح رئيس الجهاز أن شركات المحمول هي التي تحدد مواقع أبراج الاتصالات، مشددًا على أهمية التنسيق معها لتحسين جودة الشبكات وتوفير خدمات اتصال متطورة للمستثمرين والعاملين بالمدينة. كما تم استعراض مقترح إنشاء حارة خدمة عند المدخل الرئيسي للمدينة، بهدف تسهيل حركة الشاحنات والمركبات وتحسين السيولة المرورية.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى استعداد جهاز المدينة للتعاون الكامل مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن جميع الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة بمدينة العاشر من رمضان. كما أعرب المستثمرون عن تقديرهم لما يتم من مشروعات تطويرية، مؤكدين دعمهم المستمر للجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية والخدمات بالمدينة.

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