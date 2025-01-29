محافظ القليوبية يشهد تسليم 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية

شهدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، صباح اليوم الأربعاء تسليم لحوم صكوك الأضاحي والإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، والمقدرة بــ 2 طن لحوم، مقدمة من وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على ضرورة تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.

تسليم ٢ طن لحوم صحوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

جاءت مراسم التسليم بحضور كلًا من الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ عبد المعطي عياد مدير شئون الإدارات بمديرية أوقاف القليوبية، أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالقليوبية، فاطمة محمد مدير إدارة الضمان والإستغاثة بمديرية التضامن الإجتماعي.

الأُسر الأولى بالرعاية بالقليوبية

وفي هذا السياق أوضحَّ "محافظ القليوبية" أن المحافظة حريصة على توفير المُساعدات اللازمة للمستحقين من الأُسر الأولى بالرعاية بالقُرى الأكثر إحتياجًا بمُختلف مراكز المحافظة، وتسعى دائمًا لمد يد العون لهم وتوسيع قاعدة التكافل الإجتماعي، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع اللحوم بالتنسيق بين مديرية الأوقاف والتضامن الإجتماعي والذي يتم وفق آلية دقيقة تستهدف المستحقين الحقيقيين لضمان وصول الدعم لمُستحقيه مع التركيز على الأسر المُسجلة في برنامج (تكافل وكرامة) منوهًا إلى أن هذه المبادرات تعكس رسالة الدولة الإنسانية وإلتزامها بتحقيق العدالة الإجتماعية، وتُبرز الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر إحتياجًا.

وثمنَّ "عطية " جهود الدولة المصرية ووزراة الأوقاف، في توفير المساعدات المتنوعة للأسر البسيطة والأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، سواءً من خلال صكوك الأضاحي والإطعام، أو توفير اللحوم البلدية الطازجة، مؤكدًا على إستمرار التعاون بين المحافظة من جهة وكل الجهات الحكومية وغير الحكومية من جهة أخرى الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطن القليوبي.

وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية،توزيع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن تلك المساعدات تستهدف الأُسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، مؤكدًا على أنه سيتم توزيع اللحوم بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الأوقاف والتضامن الإجتماعي، لافتًا إلى أن لحوم صكوك الأضاحي والإطعام التي تم تسليمها متضمنة هذه الدفعة قد وصلت إلى ٧٠ طن و٨٠٠ كيلو من بداية شهر يوليو للعام ٢٠٢٣م وحتى شهر يناير ٢٠٢٥م بواقع ٢ طن لكل دفعة.

فيما أضافت وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي بالقليوبية أن عملية التوزيع تتم من خلال لجنة تضُم كلًا من الإدارة الإجتماعية والوحدة المحلية والأوقاف وتتم من خلال كشوفات وحصر كامل للأُسر المُستحقة للدعم على مستوى المحافظة وأهمها مستفيدي برنامج (تكافل وكرامة).

وشددَّ "المحافظ" على سرعة توزيع اللحوم وإيصالها إلى المواطنين المُستحقين على مستوى المحافظة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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