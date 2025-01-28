محاولات من بيراميدز لتجهيز رمضان صبحي لموقعة الزمالك

يبذل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز مجهودا مكثفا خلال البرنامج التأهيلي الذي يخضع لها الفترة الحالية بسبب الإصابة التي أبعدته عن مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري المصري.

اصابة رمضان صبحي

وقرر الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش استبعاد رمضان صبحي من قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

وشعر رمضان صبحي ببعض الآلام وخضع لأشعة أثبتت معاناته من شد في العضلة الخلفية فتقرر استبعاده من معسكر مباراة الأهلي.

ويأمل الجهاز الفني لفريق بيراميدز تجهيز رمضان صبحي قبل مواجهة الاهلي القادمة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة ١١ من بطولة الدوري الممتاز.

غيابات بيراميدز أمام الزمالك

يفتقد فريق بيراميدز لعدد من اللاعبين خلال مباراته المقبلة أمام الزمالك في الدوري.

ويغيب أحمد الشناوي حارس المرمى وكذلك كريم حافظ الظهير الأيسر بعد حصولهما على الإنذار الثالث أمام الأهلي.

كما يغيب المدافع أحمد توفيق عن اللقاء بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الأهلي كذلك.

ويتواصل غياب المهاجم مروان حمدي عن اللقاء بسبب قرار إيقافه من جانب لجنة الانضباط.

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