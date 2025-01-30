بحضور محافظ الجيزة، محلية النواب تناقش اليوم عددا من طلبات الإحاطة

يشهد اليوم الخميس اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة لأعضاء المجلس عن محافظة الجيزة، بحضور المهندس عادل النجار.

سرعة إنهاء أعمال الرصف في الجيزة

ويتضمن جدول أعمال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، بشأن سرعة تنفيذ أعمال إعادة رصف الطريق الرئيسي لقرية بهرمس – منشأة القناطر – محافظة الجيزة، خاصة أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حفر وتوصيل الغاز منذ عامين، وذلك بهدف الحد من الحوادث على هذا الطريق.

تنفيذ أعمال الإنارة في طرق الجيزة

وطلب آخر بشأن تنفيذ أعمال إنارة طريق المناشى (الخطاطبة) – محافظة الجيزة - والمشهور بطريق الموت، لأهمية هذا الطريق من حيث عدد القرى التي يخدمها، فضلًا عن خفض معدل الحوادث الواقعة عليه وحالات الوفاة الناجمة عنها.

كما يناقش الاجتماع طلب النائب عماد الدرجلي، بشأن عدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية وإنشاء سور على جانبي الطريق بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، بعد انتشار ظاهرة الحوادث على هذا الطريق، وسقوط السيارات بمصرف المريوطية، فضلًا عن ضرورة إنشاء مطلع ومنزل من الطريق الدائري الأوسطي على طريق المريوطية- محافظة الجيزة.

صرف التعويضات للمواطنين بعد نزع الملكية

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب النائب حسام عاشور، بشأن تأخر صرف التعويضات بمشروع إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوى، لأهالى منطقة منيل شيحة وطموه - بمحافظة الجيزة.

ويناقش الاجتماع طلب النائب محمد الحسيني، بشأن التأخر الشديد في تنفيذ أعمال كوبري مشاة جديد (كوبري الخشب) - محافظة الجيزة- نظرًا لتهالك كوبري المشاة القديم، حيث إنه يمثل خطورة داهمة على سلامة المواطنين.

كما يتضمن اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور محافظ الجيزة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تحديد موقف محطات رفع الصرف الصحي القديمة بحي بولاق الدكرور- محافظة الجيزة، ودراسة إمكانية إلغائها بعد تنفيذ مشروع خط انحدار الصرف الصحي الجديد الجاري تنفيذه لخدمة المنشآت الحكومية، فضلًا عن تنفيذ خط مياه شرب جديد قطر 300مم بداية من قسم شرطة بولاق الدكرور وحتى شارع حسن حمدي، وكذا تنفيذ خط تصريف مياه الأمطار.

وطلب آخر بشأن سرعة الموافقة على تخصيص مساحة 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة - جامعة القاهرة – بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، وذلك لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية (تعليمية – صحية – رياضية – ثقافية) نظرًا لنقص الخدمات الشديد الذي يعاني منه الحي، فضلًا عن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين.

ويناقش الاجتماع، التأخر في رفع كفاءة طريق الخدمة الذي يمر أسفل محور الفريق كمال عامر، فضلًا عن ضرورة تشغيل مطلع شارع السودان من أمام الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، والربط بين محور الجامعة / صفط اللبن/ ومحور الفريق كمال عامر، وتشغيل منزل مدينة عامر الجديدة بنطاق بولاق الدكرور، والعمل في رفع كفاءة عدد 13 شارعًا بنطاق الحي، والعمل الجاد في تنفيذ منزل شارع السودان بمحور الفريق كمال عامر، مع ضرورة تنفيذ ربط شارع السودان بمحور الجامعة صفط اللبن – محافظة الجيزة.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب بشأن إنشاء مطلع من اتجاه الشوربجي وزنين وذلك للربط علي محور الفريق كمال عامر في اتجاه الوراق، ليخدم أهالي حي بولاق الدكرور- محافظة الجيزة، فضلًا عن تحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام والتكدس المروري بشارع جامعة القاهرة وشارع السودان.

إعادة النظر في رسوم النظافة المقررة على المصانع

وتناقش لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن ضرورة إعادة النظر في رسوم النظافة المقررة على المصانع من قبل جهاز مدينة السادس من أكتوبر- محافظة الجيزة، والتي وصلت زيادتها إلى 20 ضعفًا خلال عام واحد بدون أي قرارات رسمية، فضلًا عن شكاوى المستثمرين في هذا الشأن.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية، طلب النائبة رشا أبو شقرة، بشأن امتناع محافظة الجيزة منذ عدة سنوات عن إعطاء تراخيص أكشاك تجارية لأصحاب الرعاية اللاحقة الذين قضوا عقوبات في السجون المصرية وكذلك الفئات المستحقة من محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وذلك كنوع من أنواع الرعاية الاجتماعية لهذه الفئات والمجتمع المصري ككل وإنشائها بشكل نموذجي لا يؤثر على التنسيق الحضاري للمحافظة.

كما يناقش الاجتماع طلب النائب محمد الحسيني، بشأن إعادة تخصيص أرض دور التربية بنطاق حي بولاق الدكرور بمنطقة أبو قتادة، والتي تبلغ مساحتها 12 فدانًا تقريبا وذلك بغرض استغلالها في إنشاء نادي رياضي (اجتماعي ثقافي) لخدمة أهالي بولاق الدكرور- محافظة الجيزة.

وطلب آخر بشأن التأخر الشديد في إحلال وتجديد بيت ثقافة زنين رغم الموافقة على إعادة التخصيص حسب طلبنا السابق، وكذا بيت ثقافة صفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.

إنشاء معاهد أزهرية جديدة في الجيزة

كما يناقش الاجتماع، طلب بشأن إنشاء معاهد أزهرية جديدة بحي بولاق الدكرور حيث يوجد العديد من قطع الأراضي التي تخضع لولاية هيئة الأوقاف المصرية، ويمكن إبدالها أو استبدالها بهدف خدمة العملية التعليمية.

ويناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن عدم رد مسئولي مجلس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بخصوص فحص شكوى أهالي عمارات منتصر- فيصل (ب) بالهرم – محافظة الجيزة، مع العلم أنه تم مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب بتاريخ 27/5/2024، وكان يتعين الرد خلال أسبوعين من تاريخ المناقشة.

كما يناقش الاجتماع طلب النائب نادر عبده، بشأن عدم الانتهاء من إصدار المخطط التفصيلي حتى الآن، فضلا عن ضرورة تحديث الحيز العمراني لمركز العياط - محافظة الجيزة - ومعظم القرى التابعة له.

وطلب آخر بشأن توفير وسائل مواصلات بين مركز ومدينة العياط، ومدينة الجيزة – محافظة الجيزة - لخدمة الطلاب والموظفين وذلك لتيسير انتقالهم من وإلى الجامعات وأماكن عملهم.

كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة زنين القديمة، وكذا منطقة الجلولى بكفر طهرمس بنطاق حي بولاق الدكرور- محافظة الجيزة، وذلك لمعاناة الأهالي بسبب اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي بسبب تهالك الشبكات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.